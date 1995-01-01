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    Медведев – о сборной России: «Главный итог двух матчей Лиги наций – на поле была настоящая команда»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от игры сборной России в Лиге наций.

    • В воскресенье национальная команда в гостях обыграла Венгрию (3:2).
    • Тремя днями ранее россияне дома победили Сербию (3:1).

    «В матче с Венгрией было уверенное преимущество со счетом 3:0, но потом начали его терять. Три очка это три очка, но счет скользкий. Тайм на тайм не приходится, здесь соперник был другой. Если смотреть по именам и клубам, в которых играют сербские сборники, их команда объективно сильнее; с Венгрией сразу взяли быка за рога и забили три хороших гола.

    Не надо забывать, что в сборной игроки находятся в разном состоянии. Нравится то, что на поле была [настоящая] команда – это главный итог двух матчей Лиги наций», – сказал Медведев.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 09:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: -262

      зинет недоклуб 1 час назад

      тебе отрыжке зинета слова не давали клоун по фамилии медведь

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