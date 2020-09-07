Медведев – о сборной России: «Главный итог двух матчей Лиги наций – на поле была настоящая команда»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от игры сборной России в Лиге наций.

В воскресенье национальная команда в гостях обыграла Венгрию (3:2).

Тремя днями ранее россияне дома победили Сербию (3:1).

«В матче с Венгрией было уверенное преимущество со счетом 3:0, но потом начали его терять. Три очка это три очка, но счет скользкий. Тайм на тайм не приходится, здесь соперник был другой. Если смотреть по именам и клубам, в которых играют сербские сборники, их команда объективно сильнее; с Венгрией сразу взяли быка за рога и забили три хороших гола.

Не надо забывать, что в сборной игроки находятся в разном состоянии. Нравится то, что на поле была [настоящая] команда – это главный итог двух матчей Лиги наций», – сказал Медведев.

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