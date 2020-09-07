Медведев: «Надеюсь, мечта Кузяева поиграть в Европе сбудется»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем полузащитника Далера Кузяева, чей контракт с питерцами закончился летом.

«Мы договорились с Далером, если он не решит вопрос с тем, чтобы играть там, где он мечтает, то мы будем открыты для переговоров. Пока сигналов от него мы не получали. Думаю, во время сборов национальной команды он вряд ли тратил время на переговоры по клубным делам. Надеюсь, что эта его мечта сбудется», – сказал Медведев.