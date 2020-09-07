Дзюба: «Всех с непростой победой! 6 очков из 6, идем дальше»

Капитан сборной России Артем Дзюба высказался после победы своей команды над Венгрией в матче второго тура группового этапа Лиги наций.

«Всех с непростой победой! 6 очков из 6, идeм дальше», – написал футболист в инстаграме, прикрепив общее фото сборной из раздевалки.

Россия обыграла Венгрию со счетом 3:2.

Дзюба провел на поле все 90 минут и сделал один ассист.

В первом туре россияне взяли верх над Сербией (3:1).