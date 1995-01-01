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    Зинченко: «Сборная Украины тоже хочет доминировать и играть первым номером»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение в матче с Испанией (0:4).

    «Что говорить. Все было видно. Нам есть куда расти. Да, можно говорить о физическом состоянии, но прежде всего хотел бы сказать то, что Испания играет совершенно на другом уровне, и нам нужно стремиться к такому футболу. Мы тоже хотим доминировать, тоже хотим играть первым номером. Поэтому нам предстоит много работы. Хорошо, что это случилось сейчас, а не на чемпионате Европы. Проанализируем этот матч, после чего будем работать над кондициями и улучшать свою игру.

    Сборная Швейцарии играла по совершенно другой схеме – в три центральных, а крайние защитники поднимались очень высоко. Испанцы же играли по-другому. Они отходили ближе к центру поля и ждали момента, когда нас накрывать. Это могли быть какая-то плохая передача или плохой прием, они мгновенно организовывали на этом участке поля численное преимущество, отбирали мяч и начинали свои атаки. Перемещали мяч слева направо, растягивали нас, после чего использовали образующиеся дыры», – сказал Зинченко.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10924

      KLIM777 36 минут назад

      Вам некуда расти. Было видно, как вы вышли будто с похмела. Просто вялые без огня в глазах. И тренеришка упорол херню со составом.

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