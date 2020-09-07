Зинченко: «Сборная Украины тоже хочет доминировать и играть первым номером»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение в матче с Испанией (0:4).

«Что говорить. Все было видно. Нам есть куда расти. Да, можно говорить о физическом состоянии, но прежде всего хотел бы сказать то, что Испания играет совершенно на другом уровне, и нам нужно стремиться к такому футболу. Мы тоже хотим доминировать, тоже хотим играть первым номером. Поэтому нам предстоит много работы. Хорошо, что это случилось сейчас, а не на чемпионате Европы. Проанализируем этот матч, после чего будем работать над кондициями и улучшать свою игру.

Сборная Швейцарии играла по совершенно другой схеме – в три центральных, а крайние защитники поднимались очень высоко. Испанцы же играли по-другому. Они отходили ближе к центру поля и ждали момента, когда нас накрывать. Это могли быть какая-то плохая передача или плохой прием, они мгновенно организовывали на этом участке поля численное преимущество, отбирали мяч и начинали свои атаки. Перемещали мяч слева направо, растягивали нас, после чего использовали образующиеся дыры», – сказал Зинченко.