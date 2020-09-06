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  • Черчесов – о матче в Венгрии: «Мы потеряли концентрацию. Две победы в двух играх – это главное»

Черчесов – о матче в Венгрии: «Мы потеряли концентрацию. Две победы в двух играх – это главное»

6 сентября 2020, 21:44
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил исход матча второго тура лиги В Лиги наций против венгров (3:2). По ходу встречи россияне вели в три мяча.

«Играя на таком уровне, нельзя терять концентрацию. Мы ее потеряли и поплатились двумя голами. Так нельзя.

Две игры, две победы – это главное. Кроме этого, у нас есть пища для размышлений перед следующими матчами», – сказал Черчесов УЕФА.

  • Россия выиграла десять из последних 11 матчей.
  • Команда лидирует в группе.
  • В следующий раз россияне соберутся в октябре.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Венгрия Россия
Комментарии (7)
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Владислав Vlad
1599420886
Сказал бы усатый честно - Охренел от того, что забили три и решил удержать счёт. Поэтому и выпустил Жиркова и Газинского. А Дзюбу не менял из-за тактики - Пинай на Дзюбу, вдруг что-то получится.
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derrik2000
1599421155
Посмотрел я матчи других команд в этой Лиге наций. Что скажу. Тренеры других команд рассматривают этот турнир, как наигрывание НОВОЙ сборной, новых игроков, если в команде происходит смена поколений. А если смена поколений уже произошла, то - для "шлифовки" сыгранности, отработки тактических схем и пр. Неужели Стасик всерьёз думает выиграть эту Лигу наций и завоевать путёвку на финальный турнир чемпионата мира??? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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моэм
1599421442
Это да … но главное Миранчук … как только он ушёл , мяч буквально перестал держаться у наших в ногах , перехваты тоже "ушли " к венграм...и сразу где то "потерялся" Дзюба...команда стала...повезло нам что у венгров оказалось столько косоногих.
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Axe111
1599423244
Это не главное!!!!! Играть в мяч научитесь,хотя уже по***
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portero
1599458786
рад победам в двух играх, но это не потеря концентрации , команда просто рассыпалась и на поле был хаос , выигрывая мчались все в атаку, даже защитники, а назад бежать уже не могли......
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