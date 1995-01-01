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    Черчесов – о матче в Венгрии: «Мы потеряли концентрацию. Две победы в двух играх – это главное»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил исход матча второго тура лиги В Лиги наций против венгров (3:2). По ходу встречи россияне вели в три мяча.

    «Играя на таком уровне, нельзя терять концентрацию. Мы ее потеряли и поплатились двумя голами. Так нельзя.

    Две игры, две победы – это главное. Кроме этого, у нас есть пища для размышлений перед следующими матчами», – сказал Черчесов УЕФА.

    • Россия выиграла десять из последних 11 матчей.
    • Команда лидирует в группе.
    • В следующий раз россияне соберутся в октябре.

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 21:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2592

      Axe111 34 минуты назад

      Это не главное!!!!! Играть в мяч научитесь,хотя уже по***

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      Рейтинг: +9

      kolosovnikovmatwej 35 минут назад


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      Рейтинг: +953

      моэм 1 час назад

      Это да … но главное Миранчук … как только он ушёл , мяч буквально перестал держаться у наших в ногах , перехваты тоже "ушли " к венграм...и сразу где то "потерялся" Дзюба...команда стала...повезло нам что у венгров оказалось столько косоногих.

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      Рейтинг: +10479

      derrik2000 1 час назад

      Посмотрел я матчи других команд в этой Лиге наций.
      Что скажу.
      Тренеры других команд рассматривают этот турнир, как наигрывание НОВОЙ сборной, новых игроков, если в команде происходит смена поколений.
      А если смена поколений уже произошла, то - для "шлифовки" сыгранности, отработки тактических схем и пр.
      Неужели Стасик всерьёз думает выиграть эту Лигу наций и завоевать путёвку на финальный турнир чемпионата мира???
      ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +5043

      Владислав Vlad 1 час назад

      Сказал бы усатый честно - Охренел от того, что забили три и решил удержать счёт. Поэтому и выпустил Жиркова и Газинского.
      А Дзюбу не менял из-за тактики - Пинай на Дзюбу, вдруг что-то получится.

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