Черчесов – о матче в Венгрии: «Мы потеряли концентрацию. Две победы в двух играх – это главное»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил исход матча второго тура лиги В Лиги наций против венгров (3:2). По ходу встречи россияне вели в три мяча.

«Играя на таком уровне, нельзя терять концентрацию. Мы ее потеряли и поплатились двумя голами. Так нельзя.

Две игры, две победы – это главное. Кроме этого, у нас есть пища для размышлений перед следующими матчами», – сказал Черчесов УЕФА.