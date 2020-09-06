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Лига наций. Россия обыграла Венгрию и укрепила лидерство в группе

6 сентября 2020, 20:48
151

Во втором туре лиги В Лиги наций россияне обыграли Венгрию. Один из мячей забил защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Россия с отрывом лидирует в группе, венгры идут вторыми. Лига наций для россиян продолжится в октябре.

Лига наций. Лига В. Группа 3. 2-й тур

Венгрия – Россия – 2:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Миранчук, 15; 0:2 – Оздоев, 34; 0:3 – Фернандес, 46; 1:3 – Р. Салаи, 62; 2:3 – Николич, 70.

Венгрия: Гулачи, Лэнг, Ат. Салаи, Орбан, Беше, Холендер, Зигер (Калмар, 46), Надь, Собослай (Шери, 82), Р. Салаи, Ад. Салаи (Николич, 67).

Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Ионов (Караваев, 75), Кузяев (Жирков, 57), Ан. Миранчук (Газинский, 67), Дзюба.

Предупреждения: Зигер, 42 – Зобнин, 25.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Венгрия Россия
Комментарии (151)
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derrik2000
1599414768
Сборная Венгрии неприятно удивила: такого КОЛХОЗА из Венгрии я , признаться, никогда не встречал. И всё же этот колхоз забил 2 гола в ворота "блистательной российской сборной" (а могла бы забить и ещё), которая тоже является тоже, как ни крути, колхозом.
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portero
1599414885
Старички не вытянут, жаль Черчес Соболева не выпустил, Дзюба совсем умер во втором тайме... Ну и Юра старавот уже, не надо его в сборную...
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erma
1599414897
Позор, ставить автобус против венгров - это какой-то футбольный инфантилизм. С другими сборными это не прокатит. Посмотрите как играют украинцы - никогда от противника, никаких комплексов, сами себе орлы. А мы вечные терпилы. С венграми прокатило, а дальше?
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Синитсосит
1599415315
по каким таким критериям жирков, кудряшов семёнов шунин в сборной, просто дно, зачем менять еле тащущего ноги дзюбу на молодого перспективного соболева, усатый, иди в отставку
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oyabun
1599415478
Сборная Венгрии не просто слабая команда, у них еще и сезон только начинается. Забить таким 3 мяча - не героизм. А вот после этого уйти в спячку и чуть не профукать всё преимущество - это уже позор и разгильдяйство!
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Рубинище
1599415527
Сборная всё стареет и стареет. Оздоев днище всегда назад отдает или потери на ровном месте. без игровой практики Венгрия нас возила, что в начале, что в конце-молодцы хоть моменты мы свои использовали. но сборные посерьёзней нас как бобиков с такой игрой раснесут.
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JTherry
1599417396
рановато успокоились и расслабились, венгры могли и наказать... да и Жирков мог сыграть получше при скользком счете 3:2 при выходе один на один, скорости не хватило "пенсу", а ведь только вышел на замену... валидольная победа получилась в концовке, с победой!
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ААМ
1599417621
Победа есть победа, но последние 35 минут - позорище.
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portero
1599417700
После такой игры без пол литры не уснуть...
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АртурZaСМ
1599418009
Для чего вышли Жирков и Газинский вообще не понятно, Дзюбу можно было менять после 50-й минуты, еле ноги передвигал...
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