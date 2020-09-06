Лига наций. Россия обыграла Венгрию и укрепила лидерство в группе

Во втором туре лиги В Лиги наций россияне обыграли Венгрию. Один из мячей забил защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Россия с отрывом лидирует в группе, венгры идут вторыми. Лига наций для россиян продолжится в октябре.

Лига наций. Лига В. Группа 3. 2-й тур

Венгрия – Россия – 2:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Миранчук, 15; 0:2 – Оздоев, 34; 0:3 – Фернандес, 46; 1:3 – Р. Салаи, 62; 2:3 – Николич, 70.

Венгрия: Гулачи, Лэнг, Ат. Салаи, Орбан, Беше, Холендер, Зигер (Калмар, 46), Надь, Собослай (Шери, 82), Р. Салаи, Ад. Салаи (Николич, 67).

Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Ионов (Караваев, 75), Кузяев (Жирков, 57), Ан. Миранчук (Газинский, 67), Дзюба.

Предупреждения: Зигер, 42 – Зобнин, 25.

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