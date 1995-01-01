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    Лига наций. Россия обыграла Венгрию и укрепила лидерство в группе

    Во втором туре лиги В Лиги наций россияне обыграли Венгрию. Один из мячей забил защитник ЦСКА Марио Фернандес.

    Россия с отрывом лидирует в группе, венгры идут вторыми. Лига наций для россиян продолжится в октябре.

    Лига наций. Лига В. Группа 3. 2-й тур

    Венгрия – Россия – 2:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Миранчук, 15; 0:2 – Оздоев, 34; 0:3 – Фернандес, 46; 1:3 – Р. Салаи, 62; 2:3 – Николич, 70.

    Венгрия: Гулачи, Лэнг, Ат. Салаи, Орбан, Беше, Холендер, Зигер (Калмар, 46), Надь, Собослай (Шери, 82), Р. Салаи, Ад. Салаи (Николич, 67).

    Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Ионов (Караваев, 75), Кузяев (Жирков, 57), Ан. Миранчук (Газинский, 67), Дзюба.

    Предупреждения: Зигер, 42 – Зобнин, 25.

    Календарь лиги В

    Турнирные таблицы лиги В

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:48
    Комментарии117
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      Рейтинг: +41442

      portero 5 минут назад

      После такой игры без пол литры не уснуть...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10451

      derrik2000 > portero 3 минуты назад

      Да не.
      Граммулек 50 коньячку, да под черносливчик...
      М-м-м--м-м...
      Вкусно и, главное, полезно! ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1520

      ААМ 6 минут назад

      Победа есть победа, но последние 35 минут - позорище.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -455

      Вонючая столица > ААМ 5 минут назад

      Бомжи, ху.ле

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      казанский лис > Вонючая столица 1 минуту назад

      вонючий знает сам там живёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6791

      JTherry 10 минут назад

      рановато успокоились и расслабились, венгры могли и наказать... да и Жирков мог сыграть получше при скользком счете 3:2 при выходе один на один, скорости не хватило "пенсу", а ведь только вышел на замену... валидольная победа получилась в концовке, с победой!

      5
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      ...
      Рейтинг: +14

      казанский лис > JTherry 3 минуты назад

      старичёк Жирков не смог, молодого надо на замену.

      1
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      Рейтинг: -455

      Вонючая столица > казанский лис 2 минуты назад

      Ты бы взял и отсосал Жиркову, чтобы он смог

      0
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      Рейтинг: -455

      Вонючая столица 11 минут назад

      Бомжи - позорнейший балласт сборной !
      ГазомСрём - это корпорация монстров, которая оплачивает усатому таракану квоту за присутствие своих кривоногих гомосеков в сборной

      6
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      ...
      Рейтинг: +2385

      vsespartak01 > Вонючая столица 35 минут назад

      да причем здесь они?тут семенов кудряшов караваев кузяев ваще зачем в сборной?

      6
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      ...
      Рейтинг: +4376

      knikos > Вонючая столица 34 минуты назад

      Зенит игру сделал ! 1 гол + 2 голевые . Тебе надо было в телик смотреть , а не в жопу соседа ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4376

      knikos > Вонючая столица 30 минут назад

      Про денатурат ... кто о чём думает и использует , тот о том и пишет. Я бы тебе о виски написал бы . Ну так , каждый на своём уровне ...

      0
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      ...
      Рейтинг: -455

      Вонючая столица > knikos 30 минут назад

      Как тебе удаётся находить столько глюкогенного денатурата в помойных баках ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +14

      казанский лис > Вонючая столица 17 минут назад

      пиндосник ты спец по говну и помойкам!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2356

      Гавроша 16 минут назад

      Как обычно, свиньи всю игру испоганили, но почему этих мразей в сборную ставят? Видно немало мазутного бабла федун отсыпал, чтобы рыла играли в сборной!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2385

      vsespartak01 > Гавроша 5 минут назад

      заткни свое хайло!не было вас и на х вы не нужны малолетки-недоноски!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4376

      knikos > Гавроша 4 минуты назад

      Да ладно , чего ты ! Джикия и Зобнин были одними из лучших . я тебе это , как зенитовский пишу .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3418

      playsh 16 минут назад

      Не жили хорошо,и нечего начинать.Вот и всё резюме игры.Будет настоящий тренер,будет настоящая команда.Как при Качалине,Морозове,Бескове,Лобановском.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4811

      САДЫЧОК 19 минут назад

      Важнейшая победа во втором по силе дивизионе ! У венгров защитник номер 4-привёз всё или почти всё ! У нас сильны Кузяев , Миранчук и Марио !

      1
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      ...
      Рейтинг: -455

      Вонючая столица > САДЫЧОК 17 минут назад

      У нас его (защитника №4) брат Семёнов играет - зенитовская школа

      1
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      Рейтинг: +14

      казанский лис > Вонючая столица 17 минут назад

      в рубине у вас?

      1
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      Рейтинг: -455

      Вонючая столица > казанский лис 4 минуты назад

      Нет, бл.ть, у вас в помойном баке

      0
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      Рейтинг: +14

      казанский лис > Вонючая столица 2 минуты назад

      да ты чё , казан мой город

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18144

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Всех с победой! Однако: 1.Черчесову стоит задуматься о возвращении Гильерме. (Шунин хороший вратарь, но не более.) 2. Дзюба не должен находиться на поле более 60 мин., это очевидно. (Если уж он так нужен тренеру и РФС.) 3. Надо решать вопрос с игрой в центре защиты. (Такое ощущение, что Джикия принёс эту проблему с собой из Спартака, хотя сам играет неплохо.)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3886

      sochi-2013 25 минут назад

      Критиканы-недоумки, просто порадуйтесь за свою сборную! Ну не станете вы значимее и круче, если набросаете ..... на вентилятор.
      Сейчас узнаем, сколько к-н отметятся здесь минусом, т.к. не хватит ума понять, что это тест на тупость.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2385

      vsespartak01 > sochi-2013 3 минуты назад

      последние строки твои просто гениальны!

      0
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      Рейтинг: +96

      semm 28 минут назад

      Ребята чуть не огорчили, нельзя играть половину игры. Всё же молодцы, но есть вопросы по составу - и всё же тяжело без Головина и Черышева

      4
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