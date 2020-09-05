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    Цорн: «Мне удалось реструктурировать «Спартак», значительно улучшить финансовое положение. Надеюсь, фанаты будут гордиться моим клубом»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил свой вклад в нынешнюю команду. Он не работает с лета.

    «В августе я был со своей семьeй в Германии, долгое время не наблюдал за «Спартаком». Сегодня я рассматриваю разные предложения, но пока могу только сказать, что продолжу карьеру спортивного менеджера. Посмотрим, где именно.

    Моя работа в «Спартаке»? В прошлом сезоне мне удалось полностью реструктурировать команду, скаутский отдел, а также медицинский персонал. Кроме того, мы значительно улучшили финансовое положение клуба, особенно в серьeзной, чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.

    Первое место команды? Я бы сказал, что этот результат, с четырьмя победами и двумя ничьими в шести матчах, также является результатом отличной работы, которую мы проделали в последние месяцы. Я, конечно, надеюсь, что мой «Спартак» сможет оставаться на вершине турнирной таблицы в течение всего сезона и сделает так, чтобы болельщики гордились им», – цитирует Цорна «Чемпионат» со ссылкой на Tuttomercatoweb.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.09.2020 23:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10920

      KLIM777 44 минуты назад

      обычный чушок, показушник и ничего более.

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      Рейтинг: +8061

      alarm 59 минут назад

      минус 800 лямов за сезон - офигенное достижение. позор косорылым!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24537

      VVM1964 1 час назад

      Значительно улучшить финансовое положение - ЧЬЁ ??? Спартака или СВОЁ ? ...

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