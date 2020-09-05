Цорн: «Мне удалось реструктурировать «Спартак», значительно улучшить финансовое положение. Надеюсь, фанаты будут гордиться моим клубом»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил свой вклад в нынешнюю команду. Он не работает с лета.

«В августе я был со своей семьeй в Германии, долгое время не наблюдал за «Спартаком». Сегодня я рассматриваю разные предложения, но пока могу только сказать, что продолжу карьеру спортивного менеджера. Посмотрим, где именно.

Моя работа в «Спартаке»? В прошлом сезоне мне удалось полностью реструктурировать команду, скаутский отдел, а также медицинский персонал. Кроме того, мы значительно улучшили финансовое положение клуба, особенно в серьeзной, чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.

Первое место команды? Я бы сказал, что этот результат, с четырьмя победами и двумя ничьими в шести матчах, также является результатом отличной работы, которую мы проделали в последние месяцы. Я, конечно, надеюсь, что мой «Спартак» сможет оставаться на вершине турнирной таблицы в течение всего сезона и сделает так, чтобы болельщики гордились им», – цитирует Цорна «Чемпионат» со ссылкой на Tuttomercatoweb.