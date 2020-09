Испания установила личный рекорд, забив в 41 матче подряд

Сборная Испании сыграла вничью с Германией в матче группового этапа Лиги наций – 1:1. Счет на 95-й минуте сравнял защитник Хосе Гайя.

Испанцы забили в 41 матче подряд. Это самая длительная серия для национальной команды в ее истории.

В последний раз Испания не забивала 27 июня 2016 года – в матче 1/8 финала Евро против Италии.

