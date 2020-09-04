Черчесов – после победы над Сербией: «Мы недостаточно довольны. Есть моменты, которые надо срочно исправлять»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды над Сербией в матче первого тура группового этапа Лиги наций.

Россияне выиграли со счетом 3:1.

Артем Дзюба оформил дубль, еще один гол в активе Вячеслава Караваева .

оформил дубль, еще один гол в активе . Следующий соперник – сборная Венгрии. Матч состоится 6 сентября в Будапеште.

«Мы недостаточно довольны, потому что в некоторых простых ситуациях теряли мяч, что непозволительно. Мы давно не играли, почти год, и требовать синхронных действий неправильно. С другой стороны, есть моменты, которые надо срочно исправлять.

Перебегали сербов? Во-первых, футбол – это вид спорта, где надо двигаться, чтобы иметь преимущество. С другой стороны, мы не готовились к трем центральным защитникам, поэтому первый тайм недостаточно хорошим получился. По ходу игры перестраивались, готовились к четырем защитникам. Но Жирков и Ионов быстро уловили свои задания, плюс провели изменения еще в перерыве, и во втором тайме была более качественная игра.

Играли без поддержки? У нас такого опыта еще не было. Когда вышел на игру, тишина была непонятная. Было не по себе. Болельщиков не было на стадионе, но они были у экранов телевизоров. И, наверное, было видно, как мы хотим их порадовать», – сказал Черчесов.