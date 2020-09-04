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  • Черчесов – после победы над Сербией: «Мы недостаточно довольны. Есть моменты, которые надо срочно исправлять»

Черчесов – после победы над Сербией: «Мы недостаточно довольны. Есть моменты, которые надо срочно исправлять»

4 сентября 2020, 00:44
18

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды над Сербией в матче первого тура группового этапа Лиги наций.

«Мы недостаточно довольны, потому что в некоторых простых ситуациях теряли мяч, что непозволительно. Мы давно не играли, почти год, и требовать синхронных действий неправильно. С другой стороны, есть моменты, которые надо срочно исправлять.

Перебегали сербов? Во-первых, футбол – это вид спорта, где надо двигаться, чтобы иметь преимущество. С другой стороны, мы не готовились к трем центральным защитникам, поэтому первый тайм недостаточно хорошим получился. По ходу игры перестраивались, готовились к четырем защитникам. Но Жирков и Ионов быстро уловили свои задания, плюс провели изменения еще в перерыве, и во втором тайме была более качественная игра.

Играли без поддержки? У нас такого опыта еще не было. Когда вышел на игру, тишина была непонятная. Было не по себе. Болельщиков не было на стадионе, но они были у экранов телевизоров. И, наверное, было видно, как мы хотим их порадовать», – сказал Черчесов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия Сербия Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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paracetamol
1599170440
Лысый: это всё я, это всё я...!
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inzek
1599170471
проблема это Нойштедтер в заявке. и у Оздоева слабый матч
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Серёга Краснодарский
1599172656
А уссссатый прав
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Дядя Серёжа
1599182622
Гол Караваева рабочий и пеналька с "подарком"... Из под Караваева нам гол прибежал. Давно так "уверенно" Черчес не побеждал...
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ab15488
1599183996
Я так понимаю результат не важен, вы ещё до игры настроились обосрать черчесова. Поэтому в с готовностью называете сербов "никакими". Подумаешь пол команды играет в лучших чемпионатах старого света! А все наши в нашем откровенно скажем слабом чемпионате. Так нет же, при чем тут тренер?! Поражаюсь с вас))
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altezzik
1599190718
Нельзя быть недостаточно довольным. Либо доволен, либо нет.
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mamba9090909
1599196409
А забивали опять питерские.
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моэм
1599197142
Только гол расстраивает ... Караваев проигрывает на дистанции , также серба не успевает догнать вышедший на замену свежий Нойштедтер , нет подстраховки в зоне Джикии , оказавшегося с средине поля...прострел и двое … ДВОЕ !!! сербов , которых никто "не держит" на ударной позиции , да и Марио смотрит на мяч , а не на тех кто сзади...этим думаю и недоволен Черчесов тут же "напихавший" Джикии….но Дзюба - Зверь!!!...Пенали бьёт как гипнотизёр …. а как с дальняка "положил" мяч точно в угол - сказка.
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Давид59
1599201640
Оздоев, конечно "начудил" вчера. Такой процент брака непозволителен
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Давид59
1599201770
Явно не хватало диспетчера. Головина похоже заменить некому
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