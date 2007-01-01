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    Черчесов – после победы над Сербией: «Мы недостаточно довольны. Есть моменты, которые надо срочно исправлять»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды над Сербией в матче первого тура группового этапа Лиги наций.

    «Мы недостаточно довольны, потому что в некоторых простых ситуациях теряли мяч, что непозволительно. Мы давно не играли, почти год, и требовать синхронных действий неправильно. С другой стороны, есть моменты, которые надо срочно исправлять.

    Перебегали сербов? Во-первых, футбол – это вид спорта, где надо двигаться, чтобы иметь преимущество. С другой стороны, мы не готовились к трем центральным защитникам, поэтому первый тайм недостаточно хорошим получился. По ходу игры перестраивались, готовились к четырем защитникам. Но Жирков и Ионов быстро уловили свои задания, плюс провели изменения еще в перерыве, и во втором тайме была более качественная игра.

    Играли без поддержки? У нас такого опыта еще не было. Когда вышел на игру, тишина была непонятная. Было не по себе. Болельщиков не было на стадионе, но они были у экранов телевизоров. И, наверное, было видно, как мы хотим их порадовать», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +799

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      А уссссатый прав

      0
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    • ...
      Рейтинг: +407

      Фанат Рубина 2 часа назад

      И главная задача одного лысо-усатого физрука с поста тренера снять!!

      -2
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      Рейтинг: +269

      inzek 2 часа назад

      проблема это Нойштедтер в заявке. и у Оздоева слабый матч

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7997

      paracetamol 2 часа назад

      Лысый: это всё я, это всё я...!

      0
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