В Осинниках построили новое футбольное поле, часть затрат – солидарные выплаты за Головина

Российский футбольный союз отчитался о завершении строительства нового футбольного поля в Осинниках.

Это первое в городе мини-футбольное поле с искусственным покрытием.

Частично проект был профинансирован за счет солидарных выплат от «Монако» за полузащитника Александра Головина.

Летом 2018 года монегаски купили хавбека у ЦСКА за 30 миллионов евро.

Головин тренировался в ДЮСШ города Осинники с 2008 по 2012 год.