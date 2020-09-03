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    В Осинниках построили новое футбольное поле, часть затрат – солидарные выплаты за Головина

    Российский футбольный союз отчитался о завершении строительства нового футбольного поля в Осинниках.

    Это первое в городе мини-футбольное поле с искусственным покрытием.

    Частично проект был профинансирован за счет солидарных выплат от «Монако» за полузащитника Александра Головина.

    • Летом 2018 года монегаски купили хавбека у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • Головин тренировался в ДЮСШ города Осинники с 2008 по 2012 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер РФС

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16547

      bset 31 минуту назад

      Необходимо убрать всяких посредников в лице РФС и сделать так, чтобы регионы получали деньги напрямую. Тогда есть хоть какой-то шанс, что эти деньги будут потрачены с пользой, а не осядут в Москве.

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      Рейтинг: +4610

      Добрый Бобер 40 минут назад

      Читать такие новости гораздо приятнее, чем про открытие очередной "распил-арены".

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