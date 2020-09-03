В Осинниках построили новое футбольное поле, часть затрат – солидарные выплаты за Головина

Необходимо убрать всяких посредников в лице РФС и сделать так, чтобы регионы получали деньги напрямую. Тогда есть хоть какой-то шанс, что эти деньги будут потрачены с пользой, а не осядут в Москве.
Российский футбольный союз отчитался о завершении строительства нового футбольного поля в Осинниках.
Это первое в городе мини-футбольное поле с искусственным покрытием.
Частично проект был профинансирован за счет солидарных выплат от «Монако» за полузащитника Александра Головина.
- Летом 2018 года монегаски купили хавбека у ЦСКА за 30 миллионов евро.
- Головин тренировался в ДЮСШ города Осинники с 2008 по 2012 год.
РФС помог построить в Осинниках новое футбольное поле. Часть средств на возведение объекта – солидарные выплаты «Монако» за Александра Головина. Это первое в городе мини-футбольное поле с искусственным покрытием. pic.twitter.com/1jeokawIVu— РФС (@rfsruofficial) September 3, 2020