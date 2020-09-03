В Осинниках построили новое футбольное поле, часть затрат – солидарные выплаты за Головина

Российский футбольный союз отчитался о завершении строительства нового футбольного поля в Осинниках.
Это первое в городе мини-футбольное поле с искусственным покрытием.
Частично проект был профинансирован за счет солидарных выплат от «Монако» за полузащитника Александра Головина.
- Летом 2018 года монегаски купили хавбека у ЦСКА за 30 миллионов евро.
- Головин тренировался в ДЮСШ города Осинники с 2008 по 2012 год.
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Источник: Официальный твиттер РФС