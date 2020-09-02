«Аталанта» в первом матче сезона Серии А сыграет в гостях против «Торино»

Стал известен календарь нового чемпионата Италии. «Аталанта», с которой вскоре подпишет контракт российский полузащитник Алексей Миранчук, начнет турнир встречей с «Торино».
Матч пройдет в Турине 27 сентября. Это единственная сентябрьская встреча Серии А для «Аталанты».
Миранчук будет выступать в Бергамо под 59-м номером.
- Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча с «Зенитом» (0:0).
- Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.
- «Аталанта» в минувшем сезоне Серии А финишировала третьей.
Источник: твиттер «Аталанты»