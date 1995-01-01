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    «Аталанта» в первом матче сезона Серии А сыграет в гостях против «Торино»

    Стал известен календарь нового чемпионата Италии. «Аталанта», с которой вскоре подпишет контракт российский полузащитник Алексей Миранчук, начнет турнир встречей с «Торино».

    Матч пройдет в Турине 27 сентября. Это единственная сентябрьская встреча Серии А для «Аталанты».

    Миранчук будет выступать в Бергамо под 59-м номером.

    • Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча с «Зенитом» (0:0).
    • Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.
    • «Аталанта» в минувшем сезоне Серии А финишировала третьей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Аталанты»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +569

      AleSan4es 1 час назад

      А с Лацио 20 товарняк??

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