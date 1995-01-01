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    Цорн: «Надеюсь, Тедеско будет работать в «Спартаке» долгие годы. Верю в успех этого союза»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поговорил о будущем главного тренера команды Доменико Тедеско. Немец пришел в клуб при Цорне.

    — Контракт Тедеско заканчивается в конце сезона. На ваш взгляд, Доменико следующим летом продлит соглашение или покинет «Спартак»?

    — Если исходить из того плана, что был у меня, Доменико — тренер на долгие годы. Сейчас видно, что он реально может дать результат. И я знаю, что Тедеско очень профессионален по отношению к работе. Как бы сильно ни штормило и раскачивало корабль, Доменико придерживается своего курса. И не думаю, что принимал бы все, что происходит, так близко к сердцу, если бы хотел быстро куда-то уйти.

    Я видел последнюю пресс-конференцию, где Тедеско говорил на русском. Он с самого начала пытался вставлять в речь русские фразы и продолжает учить язык. Но тут целая часть общения прошла на русском. Вряд ли человек делал бы это, если бы не связывал будущее с клубом и страной. Поэтому, повторю, надеюсь, Доменико будет работать в «Спартаке» долгие годы. Верю в успех этого союза.

    • Тедеско назначили осенью 2019 года.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Следующий соперник – ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3384

      playsh 38 минут назад

      За русский язык Тед достоин особого уважения,обещал заговорить на нём и слово своё держит.Осталось только Спартак повыше в таблице поднять и будет полный порядок.
      Удачи тебе.

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      Рейтинг: +233

      Отчим_Бората 1 час назад

      ... Ну за изучение русского языка - ОГРОМНЕЙШЕЕ уважение!!! Кто из тренеров--гастарбайтеров может похвастаться тем же???? Как по мне, это уважение по отношению к стране, давшей достойную работу!

      2
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      Рейтинг: +233

      Отчим_Бората > Отчим_Бората 1 час назад

      ..... За Доменико горжусь!!! А за Борьку дюже стыдно.... Простите уж засранца.... У него сложное детство, наложившее свой отпечаток

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      Рейтинг: +3384

      playsh > Отчим_Бората 36 минут назад

      Респект,с юмором у тебя всё в порядке.

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