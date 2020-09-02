Цорн: «Надеюсь, Тедеско будет работать в «Спартаке» долгие годы. Верю в успех этого союза»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поговорил о будущем главного тренера команды Доменико Тедеско. Немец пришел в клуб при Цорне.

— Контракт Тедеско заканчивается в конце сезона. На ваш взгляд, Доменико следующим летом продлит соглашение или покинет «Спартак»?

— Если исходить из того плана, что был у меня, Доменико — тренер на долгие годы. Сейчас видно, что он реально может дать результат. И я знаю, что Тедеско очень профессионален по отношению к работе. Как бы сильно ни штормило и раскачивало корабль, Доменико придерживается своего курса. И не думаю, что принимал бы все, что происходит, так близко к сердцу, если бы хотел быстро куда-то уйти.

Я видел последнюю пресс-конференцию, где Тедеско говорил на русском. Он с самого начала пытался вставлять в речь русские фразы и продолжает учить язык. Но тут целая часть общения прошла на русском. Вряд ли человек делал бы это, если бы не связывал будущее с клубом и страной. Поэтому, повторю, надеюсь, Доменико будет работать в «Спартаке» долгие годы. Верю в успех этого союза.