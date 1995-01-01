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    Тедеско: «Меня заинтриговал трансфер Миранчука. Хочу увидеть, как он адаптируется к Серии А»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».

    «В последние годы Миранчук был одним из лучших игроков в чемпионате России. Он плеймейкер, способный решать исход матчей, раздающий пасы и передачи своим товарищам по команде. Сам также может забивать много голов. Меня заинтриговал этот трансфер. Хочу увидеть, как он адаптируется к Серии А и к хорошо отлаженным механизмам Гасперини в «Аталанте». У Алексея есть все качества, чтобы преуспеть и в Италии, уверяю вас», – сказал Тедеско.

    • Миранчук – воспитанник «Локо».
    • За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6

      Грусть на Неве 1 час назад

      Очень хотел, чтобы Миранчуки к нам в проект перешли. Но видно, что для них футбол важнее денег из госбюджета.
      Грустно((

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      Рейтинг: +3904

      Томик 1 час назад

      Забирай второго, пока не вышел на приличный уровень.

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