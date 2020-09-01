Тедеско: «Меня заинтриговал трансфер Миранчука. Хочу увидеть, как он адаптируется к Серии А»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».
«В последние годы Миранчук был одним из лучших игроков в чемпионате России. Он плеймейкер, способный решать исход матчей, раздающий пасы и передачи своим товарищам по команде. Сам также может забивать много голов. Меня заинтриговал этот трансфер. Хочу увидеть, как он адаптируется к Серии А и к хорошо отлаженным механизмам Гасперини в «Аталанте». У Алексея есть все качества, чтобы преуспеть и в Италии, уверяю вас», – сказал Тедеско.
- Миранчук – воспитанник «Локо».
- За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
Источник: Tuttomercatoweb