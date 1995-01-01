Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Тедеско: «Первое место «Спартака» – это замечательно. Как и футбол, в который мы играем»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско похвалил игру своей команды на старте сезона.

    «Посмотрим, как пойдет дальше. У нас очень молодая команда, которая показала сильный прогресс в последние месяцы. Старт с шести матчей без поражений и первое место в турнирной таблице – это замечательно. Как и футбол, в который мы играем. В среднем наше владение мячом составляет более 60%, и у нас одна из самых бьющих команд во всем чемпионате. Поэтому надеюсь, что мы сможем и дальше продолжать играть так, чтобы болельщики гордились нами», – сказал Тедеско.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:21
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3924

      KPCCSPB 1 час назад

      Да, пускай в это говно играют тампаксы, только судьи перестали бы тянут, было бы вообще отлично

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +991

      Валерий2705 1 час назад

      В футбол не одна команда в России не играет, не стоит себя перехваливать, истеричка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24417

      oyabun 1 час назад

      Вот именно ТАК как в последних двух играх, играть не надо, г-н Тедеско. Когда только игра Максименко и промахи соперника удержали Спартак от проигрыша. Более сильные команды таких ляпов в обороне прощать не будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4298

      hevbn 28 1 час назад

      Понятно что всех болельщиков Спартака радует занимаемое место в таблице , но вот по поводу игры могут быть вопросы потому что 60% владения мячом это конечно хорошо , но то что у Спартака более или менее пресный футбол это тоже факт, но с другой стороны надо понимать что Тедеско и в Германии играл в абсолютно тот же футбол и было бы наивно ожидать что он изменит свою игру тем более что она приносит свои результаты. Мне больше всего нравится в нынешнем Спартаке то что он наконец начал проявлять волевые качества это следует хотя бы из волевых побед которые у Спартака были в этом сезоне. Да и вообще тот факт что команда действительно очень молода указывает на то что команда может еще прогрессировать по ходу сезона , на что я очень надеюсь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Грусть на Неве 1 час назад

      Скажу сразу: по сравнению с нынешним Спартаком мы полными бомжами смотримся.
      Грустно и стыдно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7946

      alarm 2 часа назад

      в каждом матче хрюканов удаление у соперников, левые пенальти, угрозы полигафом и просто визги. скоро увидим, как их лягнут в пятак кони, и посмотрим, что они будут хрюкать с 4 места

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      zubastikpnz > alarm 2 часа назад

      скоро мы увидим ваш позор в ЛЧ )

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98850
    #2
    zigbert
    78877
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru