Тедеско: «Первое место «Спартака» – это замечательно. Как и футбол, в который мы играем»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско похвалил игру своей команды на старте сезона.

«Посмотрим, как пойдет дальше. У нас очень молодая команда, которая показала сильный прогресс в последние месяцы. Старт с шести матчей без поражений и первое место в турнирной таблице – это замечательно. Как и футбол, в который мы играем. В среднем наше владение мячом составляет более 60%, и у нас одна из самых бьющих команд во всем чемпионате. Поэтому надеюсь, что мы сможем и дальше продолжать играть так, чтобы болельщики гордились нами», – сказал Тедеско.