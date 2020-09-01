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  • Тедеско: «Первое место «Спартака» – это замечательно. Как и футбол, в который мы играем»

Тедеско: «Первое место «Спартака» – это замечательно. Как и футбол, в который мы играем»

1 сентября 2020, 13:21
9

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско похвалил игру своей команды на старте сезона.

«Посмотрим, как пойдет дальше. У нас очень молодая команда, которая показала сильный прогресс в последние месяцы. Старт с шести матчей без поражений и первое место в турнирной таблице – это замечательно. Как и футбол, в который мы играем. В среднем наше владение мячом составляет более 60%, и у нас одна из самых бьющих команд во всем чемпионате. Поэтому надеюсь, что мы сможем и дальше продолжать играть так, чтобы болельщики гордились нами», – сказал Тедеско.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (9)
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Грусть на Неве
1598958265
Скажу сразу: по сравнению с нынешним Спартаком мы полными бомжами смотримся. Грустно и стыдно.
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hevbn 28
1598959926
Понятно что всех болельщиков Спартака радует занимаемое место в таблице , но вот по поводу игры могут быть вопросы потому что 60% владения мячом это конечно хорошо , но то что у Спартака более или менее пресный футбол это тоже факт, но с другой стороны надо понимать что Тедеско и в Германии играл в абсолютно тот же футбол и было бы наивно ожидать что он изменит свою игру тем более что она приносит свои результаты. Мне больше всего нравится в нынешнем Спартаке то что он наконец начал проявлять волевые качества это следует хотя бы из волевых побед которые у Спартака были в этом сезоне. Да и вообще тот факт что команда действительно очень молода указывает на то что команда может еще прогрессировать по ходу сезона , на что я очень надеюсь.
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oyabun
1598960144
Вот именно ТАК как в последних двух играх, играть не надо, г-н Тедеско. Когда только игра Максименко и промахи соперника удержали Спартак от проигрыша. Более сильные команды таких ляпов в обороне прощать не будут.
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Валерий2705
1598960185
В футбол не одна команда в России не играет, не стоит себя перехваливать, истеричка.
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NewLife
1598970620
Как насчет оттенков серого, проблем достаточно в обороне и опорной зоне. Пока ничего грандиозного не сделали, поэтому по-меньше базара, по-больше ума и труда.
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