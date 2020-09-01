Fanatik: саудовский «Аль-Наср» предложил Озилу контракт с зарплатой в 20 миллионов в год

«Аль-Наср» из Эр-Рияда сделал предложение полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу.

Саудовцы готовы платить игроку 20 миллионов долларов в год. Руководство «Аль-Насра» связалось с «Арсеналом», чтобы договориться о предварительном трансфере на следующий сезон, если сделку не удастся заключить в этом.

«Мы хотим сделать вас новым принцем Саудовской Аравиии и пойдем для этого на любые жертвы», – пообещал «Аль-Нсар» Озилу».

Контракт полузащитника с лондонцами истекает в 2021 году.