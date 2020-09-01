Fanatik: саудовский «Аль-Наср» предложил Озилу контракт с зарплатой в 20 миллионов в год

«Аль-Наср» из Эр-Рияда сделал предложение полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу.
Саудовцы готовы платить игроку 20 миллионов долларов в год. Руководство «Аль-Насра» связалось с «Арсеналом», чтобы договориться о предварительном трансфере на следующий сезон, если сделку не удастся заключить в этом.
«Мы хотим сделать вас новым принцем Саудовской Аравиии и пойдем для этого на любые жертвы», – пообещал «Аль-Нсар» Озилу».
Контракт полузащитника с лондонцами истекает в 2021 году.
- В прошлом сезоне АПЛ Озил сыграл 18 матчей, забив один гол и сделав два ассиста.
- Футболист выступает за «Арсенал» с 2013 года.
Источник: Fanatik
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