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    Fanatik: саудовский «Аль-Наср» предложил Озилу контракт с зарплатой в 20 миллионов в год

    «Аль-Наср» из Эр-Рияда сделал предложение полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу.

    Саудовцы готовы платить игроку 20 миллионов долларов в год. Руководство «Аль-Насра» связалось с «Арсеналом», чтобы договориться о предварительном трансфере на следующий сезон, если сделку не удастся заключить в этом.

    «Мы хотим сделать вас новым принцем Саудовской Аравиии и пойдем для этого на любые жертвы», – пообещал «Аль-Нсар» Озилу».

    Контракт полузащитника с лондонцами истекает в 2021 году.

    • В прошлом сезоне АПЛ Озил сыграл 18 матчей, забив один гол и сделав два ассиста.
    • Футболист выступает за «Арсенал» с 2013 года.

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    Источник: Fanatik

    Fanatik – одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      Dr.Metal 1 час назад

      Ой, ну тут любой согласится

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