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  • Президент «Урала» – о лимите на легионеров: «Зачем его менять каждый год? Над нами все будут смеяться»

Президент «Урала» – о лимите на легионеров: «Зачем его менять каждый год? Над нами все будут смеяться»

1 сентября 2020, 12:07
11

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал желание некоторых клубов РПЛ вновь поменять правила лимита на легионеров.

«Узнал об этом из прессы. Я ни с кем никаких переговоров про лимит, его ужесточение или смягчение не вел.

Мы каждый год что ли будем его менять? Я вот сейчас против каких-то перемен. Я всегда буду за лимит, потому что должны играть наши футболисты. А если будет семь на поле и 12 в заявке, то наши футболисты не будут попадать в состав. Вот и все. Я против.

Установили лимит, так зачем его менять через каждый год? Над нами все люди будут смеяться»", – сказал Иванов.

  • Действующий лимит допускает в заявке на сезон восемь легионеров.
  • По информации «СЭ», некоторые топ-клубы РПЛ предложили разрешить иметь в заявке на сезон 12 и выпускать на игру максимум семь легионеров.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (11)
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Hektor 84
1598952363
Только они уже давно смеются! В УЕФА уже давно животы от смеха порвали. Почти каждый год формат лимита меняется. Такого идиотизма не в одном европейском чемпионате не происходит.
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neveldomha
1598952905
В МанСити у Гвардиолы в старте выходит 2 англичанина. Чего то никто не смеется. А всего в заявке их 5. Но от этого значение английский клуб Манчестер Сити не меняется. Ну вот, если вы ездите на иномарке вместо УАЗа или лады гранта, то получается вы вроде как и не российский водитель. Но это же бред.
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Axe111
1598967625
Над вами и так все смеются
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Давид59
1598968112
Надо Иванову читать научиться. Было же обращение топ-клубов РПЛ. Там чёрным по белому написано "...для возможности собрать конкурентноспособный состав для еврокубков". Над чем тут смеяться?
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Маленький
1598968517
Он же президент. Не хочет брать легионеров, пусть не берет.
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Рубинище
1598974106
Действующий лимит сейчас помогает не богатым клубам, и конечно это не устраивает тех кто с безлимитным кошельком. Заявили 8 легов, а они посыпались, (это ЕК ещё не стартовали) паспортисты пешком ходят, а г.т. тренеришка - вот и пролететь чемпионство может, как фанера над Парижем. никто очки дарить просто так не будет, судьи под микроскопом -полиграф в помощь... головой думать надо было раньше. Надеюсь такой формат продержится ещё долго-бедных клубов больше.
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