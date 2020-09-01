Президент «Урала» – о лимите на легионеров: «Зачем его менять каждый год? Над нами все будут смеяться»

В МанСити у Гвардиолы в старте выходит 2 англичанина. Чего то никто не смеется. А всего в заявке их 5. Но от этого значение английский клуб Манчестер Сити не меняется. Ну вот, если вы ездите на иномарке вместо УАЗа или лады гранта, то получается вы вроде как и не российский водитель. Но это же бред.
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал желание некоторых клубов РПЛ вновь поменять правила лимита на легионеров.
«Узнал об этом из прессы. Я ни с кем никаких переговоров про лимит, его ужесточение или смягчение не вел.
Мы каждый год что ли будем его менять? Я вот сейчас против каких-то перемен. Я всегда буду за лимит, потому что должны играть наши футболисты. А если будет семь на поле и 12 в заявке, то наши футболисты не будут попадать в состав. Вот и все. Я против.
Установили лимит, так зачем его менять через каждый год? Над нами все люди будут смеяться»", – сказал Иванов.
- Действующий лимит допускает в заявке на сезон восемь легионеров.
- По информации «СЭ», некоторые топ-клубы РПЛ предложили разрешить иметь в заявке на сезон 12 и выпускать на игру максимум семь легионеров.