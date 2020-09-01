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    Президент «Урала» – о лимите на легионеров: «Зачем его менять каждый год? Над нами все будут смеяться»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал желание некоторых клубов РПЛ вновь поменять правила лимита на легионеров.

    «Узнал об этом из прессы. Я ни с кем никаких переговоров про лимит, его ужесточение или смягчение не вел.

    Мы каждый год что ли будем его менять? Я вот сейчас против каких-то перемен. Я всегда буду за лимит, потому что должны играть наши футболисты. А если будет семь на поле и 12 в заявке, то наши футболисты не будут попадать в состав. Вот и все. Я против.

    Установили лимит, так зачем его менять через каждый год? Над нами все люди будут смеяться»", – сказал Иванов.

    • Действующий лимит допускает в заявке на сезон восемь легионеров.
    • По информации «СЭ», некоторые топ-клубы РПЛ предложили разрешить иметь в заявке на сезон 12 и выпускать на игру максимум семь легионеров.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:07
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2195

      neveldomha 12 минут назад

      В МанСити у Гвардиолы в старте выходит 2 англичанина. Чего то никто не смеется. А всего в заявке их 5. Но от этого значение английский клуб Манчестер Сити не меняется. Ну вот, если вы ездите на иномарке вместо УАЗа или лады гранта, то получается вы вроде как и не российский водитель. Но это же бред.

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      Рейтинг: +5549

      Hektor 84 21 минуту назад

      Только они уже давно смеются! В УЕФА уже давно животы от смеха порвали. Почти каждый год формат лимита меняется. Такого идиотизма не в одном европейском чемпионате не происходит.

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      Рейтинг: +4972

      Alekxei Z. 23 минуты назад

      Не будут смеяться. На дураков просто внимание не обращают.

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