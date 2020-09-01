Президент «Урала» – о лимите на легионеров: «Зачем его менять каждый год? Над нами все будут смеяться»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал желание некоторых клубов РПЛ вновь поменять правила лимита на легионеров.

«Узнал об этом из прессы. Я ни с кем никаких переговоров про лимит, его ужесточение или смягчение не вел.

Мы каждый год что ли будем его менять? Я вот сейчас против каких-то перемен. Я всегда буду за лимит, потому что должны играть наши футболисты. А если будет семь на поле и 12 в заявке, то наши футболисты не будут попадать в состав. Вот и все. Я против.

Установили лимит, так зачем его менять через каждый год? Над нами все люди будут смеяться»", – сказал Иванов.