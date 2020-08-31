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  • Дзюба – о низкой результативности: «Немножко батарейка подсела»

Дзюба – о низкой результативности: «Немножко батарейка подсела»

31 августа 2020, 21:17
16

Капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба объяснил, почему его личная статистика в новом сезоне РПЛ стала заметно хуже.

«График очень плотный, очень много игр подряд. Психологически прежде всего немножко не хватает эмоций, немножко батарейка подсела. Тут это очевидно, понятно.

Ну ничего страшного, вся борьба впереди. Главное, чтобы команда высоко стояла. Все очень быстро случилось, и игры, и победы тут же, и тут же не было отдыха – это все наложило свой отпечаток. Ничего страшного, сильнее и злее будем», – сказал Дзюба.

  • В этом сезоне форвард забил два гола и сделал одну результативную передачу в шести матчах.
  • В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром (вместе с Сердаром Азмуном) и ассистентом РПЛ.

Источник: Ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (16)
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knikos
1598898281
Да всё понятно , наелись футболом по самые " не горюй" . Спад ожидаем был . Невозможно после таких результатов прошлого сезона так и оставаться на высоком уровне (в РПЛ ) . Об этом говорили , это прогнозировали. После перерыва всё встанет на свои места . И мотивация вернётся на третье подряд чемпионство .
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Plyash
1598900643
Вот и вся разница между нашими и забугорными футболистами.Нашим платят за нахождение на поле,а всей Европе за результат на этом поле.Вы слышали что-нибудь о заслуженном мастере спорта по футболу(естественно,своей страны) Месси,Роналду,Ибрагимовиче,Иньесте,Хави? У каждого из них куча завоёванных трофеев на самых разных форумах,в том числе многие из них чемпионы и призёры чемпионатов Мира,Европы,Южной Америки и т.д. И играют они стабильно-классно на протяжении всей своей спортивной карьеры. А у нашего з.м.с. Дзюбы батарейка подсела.Браво,Дзю,продолжай нас радовать далее...
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Axe111
1598905194
Немножко пенальти не ставят,так будет правильно!!!!
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Томик
1598908435
У тебя не батарейка подсела, а встроенный аккумулятор. И ёмкость его неумолимо падает.
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Hektor 84
1598913302
Рассмешил очередной высер от шлюбы! Что асмун больше не вдохновляет на подвиги?
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Спартак Имел
1598931158
Все спартаковские ночные бабочки слетелись после жаркой ночи в сауне с глушаковым!
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NewLife
1598945189
Весь заряд батарейки на азмуньку потратил.
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seth343
1598955850
В каком месте она у тебя находится?
Ответить
Каратель помойников
1598961948
А она вообще заряжалась?
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Spirit_78
1598973346
Ничего страшного, кризисы случаются у всех команд. Хорошо, что это произошло именно сейчас, в самом начале нового сезона.
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