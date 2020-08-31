Дзюба – о низкой результативности: «Немножко батарейка подсела»

Капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба объяснил, почему его личная статистика в новом сезоне РПЛ стала заметно хуже.

«График очень плотный, очень много игр подряд. Психологически прежде всего немножко не хватает эмоций, немножко батарейка подсела. Тут это очевидно, понятно.

Ну ничего страшного, вся борьба впереди. Главное, чтобы команда высоко стояла. Все очень быстро случилось, и игры, и победы тут же, и тут же не было отдыха – это все наложило свой отпечаток. Ничего страшного, сильнее и злее будем», – сказал Дзюба.