Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Дзюба – о низкой результативности: «Немножко батарейка подсела»

    Капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба объяснил, почему его личная статистика в новом сезоне РПЛ стала заметно хуже.

    «График очень плотный, очень много игр подряд. Психологически прежде всего немножко не хватает эмоций, немножко батарейка подсела. Тут это очевидно, понятно.

    Ну ничего страшного, вся борьба впереди. Главное, чтобы команда высоко стояла. Все очень быстро случилось, и игры, и победы тут же, и тут же не было отдыха – это все наложило свой отпечаток. Ничего страшного, сильнее и злее будем», – сказал Дзюба.

    • В этом сезоне форвард забил два гола и сделал одну результативную передачу в шести матчах.
    • В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром (вместе с Сердаром Азмуном) и ассистентом РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:17
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2562

      Axe111 34 минуты назад

      Немножко пенальти не ставят,так будет правильно!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3366

      playsh 1 час назад

      Вот и вся разница между нашими и забугорными футболистами.Нашим платят за нахождение на поле,а всей Европе за результат на этом поле.Вы слышали что-нибудь о заслуженном мастере спорта по футболу(естественно,своей страны) Месси,Роналду,Ибрагимовиче,Иньесте,Хави?
      У каждого из них куча завоёванных трофеев на самых разных форумах,в том числе многие из них чемпионы и призёры чемпионатов Мира,Европы,Южной Америки и т.д.
      И играют они стабильно-классно на протяжении всей своей спортивной карьеры.
      А у нашего з.м.с. Дзюбы батарейка подсела.Браво,Дзю,продолжай нас радовать далее...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2501

      raritet > playsh 53 минуты назад

      Но нужно признать и европейский футбол немного сдал и это видно невооруженным глазом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3366

      playsh > raritet 43 минуты назад

      Согласен,командный футбол подсел.Но я хотел сказать о высоком уровне из сезона в сезон мастерства и стабильности игроков за рубежом.У нас таких единицы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4251

      knikos 2 часа назад

      Да всё понятно , наелись футболом по самые " не горюй" . Спад ожидаем был . Невозможно после таких результатов прошлого сезона так и оставаться на высоком уровне (в РПЛ ) . Об этом говорили , это прогнозировали. После перерыва всё встанет на свои места . И мотивация вернётся на третье подряд чемпионство .

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98849
    #2
    zigbert
    78865
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru