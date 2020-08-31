Баринов – Миранчуку: «Хоть мне и будет тебя не хватать на поле и вне его, искренне рад»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал переход Алексея Миранчука в «Аталанту».

«С самого детства мы росли и воспитывались в одном клубе. Всю сознательную жизнь мы были с тобой на одном поле, завоевали все трофеи в родном «Локо»: медали, кубок, суперкубок; вместе бились в лучшем европейском турнире, вместе радовались победам, переживали поражения, всегда были рядом. Хоть мне и будет тебя не хватать на поле и вне его, я искренне рад за тебя. Следуй за мечтой, брат! Удачи в новом клубе. Не прощаемся», – написал Баринов в инстаграме.

Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча с «Зенитом» (0:0).

В этот же день московский клуб сообщил о переходе игрока в «Аталанту».

Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.