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    Баринов – Миранчуку: «Хоть мне и будет тебя не хватать на поле и вне его, искренне рад»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал переход Алексея Миранчука в «Аталанту».

    «С самого детства мы росли и воспитывались в одном клубе. Всю сознательную жизнь мы были с тобой на одном поле, завоевали все трофеи в родном «Локо»: медали, кубок, суперкубок; вместе бились в лучшем европейском турнире, вместе радовались победам, переживали поражения, всегда были рядом. Хоть мне и будет тебя не хватать на поле и вне его, я искренне рад за тебя. Следуй за мечтой, брат! Удачи в новом клубе. Не прощаемся», – написал Баринов в инстаграме.

    • Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча с «Зенитом» (0:0).
    • В этот же день московский клуб сообщил о переходе игрока в «Аталанту».
    • Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.

    text

    Публикация от text (@dima_barinov) 31 Авг 2020 в 5:35 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дмитрия Баринова

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