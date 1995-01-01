Главные новости утра. На фанатов «Зенита» напали в Москве, «Барса» сократит зарплату Месси за отказ возвращаться в клуб

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2440

      vsespartak01 17 секунд назад

      аларм !на том месте должен быть ты с боратом!и петерская шлюха и пупсик вас надо было там пинать!а пострадали нормальные ребята!эх вы!подставили неповинных ребятишек!господь он все видит!вы трусливые нелюди!

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