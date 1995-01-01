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    Журналист Палмери: «Барселона» сократит зарплату Месси за отказ возвращаться в клуб

    Руководство «Барселоны» накажет нападающего Лионеля Месси.

    Аргентинец отказался возвращаться в клуб и участвовать в предсезонной подготовке.

    За это, по информации журналиста Танкреди Палмери, «Барса» будет сокращать зарплату футболиста – пропорционально за каждый день отсутствия.

    • Месси хочет покинуть каталонскую команду, расторгнув контракт в одностороннем порядке.
    • «Барселона» отказывается отпускать 33-летнего форварда бесплатно, требуя за него 700 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери

    Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере превышает 200 тысяч человек.

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3113

      Cleaner 29 минут назад

      Бавария прошлась по Месси катком!

      0
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      Рейтинг: +18067

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Напугали вшивого баней. )

      1
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      Рейтинг: +1337

      LOKOfanatik19 38 минут назад

      Месси убедился, что в том что Руководство кусок гавна, он на протяжении всех лет защищал Барсу, как на поле, так вне ее пределов, тащил все на себе. А тут ему даже не могут пойти на встречу, думаю Месси точно не останется после такого то.

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      Рейтинг: +3113

      Cleaner > LOKOfanatik19 27 минут назад

      Тащил Барсу за НЕМЕРЕННЫЕ бабки. Не за спасибо же. За былое он получил сполна. Теперь получит за то, что делает сейчас. А сейчас он рушит имидж команды.

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      Рейтинг: +1337

      LOKOfanatik19 > Cleaner 5 минут назад

      Кто то за НЕМЕРЕННЫЕ бабки НИЧЕГО не делает. Парень о чем ты ??? Я хоть никогда и не любил Барсу, но уважение уже потеряло место быть в футболе.

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      Рейтинг: +461

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Даже, если не пропорциОнально, а геометрически сокращать ему зарплату, то он уже свое заработал.
      =)))

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      Рейтинг: +1718

      Dizayner 1 час назад

      маразм крепчал, совсем с ума сдвинулись ребята

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      Рейтинг: +1740

      Евгений Агеев > Dizayner 1 час назад

      Тут чисто финансы. Сколько бы он для Барсы не сделал, руководство попытается заработать или хотя бы не потерять на нем по максимуму.

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