Журналист Палмери: «Барселона» сократит зарплату Месси за отказ возвращаться в клуб

Руководство «Барселоны» накажет нападающего Лионеля Месси.
Аргентинец отказался возвращаться в клуб и участвовать в предсезонной подготовке.
За это, по информации журналиста Танкреди Палмери, «Барса» будет сокращать зарплату футболиста – пропорционально за каждый день отсутствия.
- Месси хочет покинуть каталонскую команду, расторгнув контракт в одностороннем порядке.
- «Барселона» отказывается отпускать 33-летнего форварда бесплатно, требуя за него 700 миллионов евро.
Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери
Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере превышает 200 тысяч человек.