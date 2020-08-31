Журналист Палмери: «Барселона» сократит зарплату Месси за отказ возвращаться в клуб

Руководство «Барселоны» накажет нападающего Лионеля Месси.

Аргентинец отказался возвращаться в клуб и участвовать в предсезонной подготовке.

За это, по информации журналиста Танкреди Палмери, «Барса» будет сокращать зарплату футболиста – пропорционально за каждый день отсутствия.