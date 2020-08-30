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    Медведев: «Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела. Ее еще где-то ткут»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о своем отношении к лидерству в РПЛ «Спартака» по итогам шести туров.

    Перед стартом нового сезона генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов заявил о намерении «бросить перчатку» действующему чемпиону.

    «Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела. Отставание в одно очко после шести туров – это не перчатка. Еще ее где-то ткут», – сказал Медведев.

    • «Зенит» потерял очки в двух матчах подряд.
    • «Спартак» идет без поражений в сезоне-2020/21.
    • Очная игра между командами состоится 4 октября в Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1448

      Иван Петров 1986 52 минуты назад

      Угомонись ты придурок.

      0
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      Рейтинг: +140

      Ужас Бората 1 час назад

      Этот бомжара вечно что=то непотребное вякает. Пора его на завод определить, слесарем. Там некогда пустомелить будет.

      2
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      Рейтинг: +2922

      АртурZaСМ 1 час назад

      Зенитовцы какие-то д.....бы реально, что Буланов, что этот вот валенок. Ведут себя как шпана во дворе... Мог ответить как мужик типа "вызов принят...", нет бл.я.дь как истерички препираются...

      3
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      Рейтинг: +1427

      Spartak Piter 1 час назад

      Фамилия у него какая то антинародная.))

      2
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      Рейтинг: +31

      baslimzzz 1 час назад

      Дурак он какой-то, как такой балбес руководителем может быть? А ну да, ну да это же Россия, здесь всё руководство идиоты, начиная с самого главного дебила.

      2
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      Рейтинг: +409

      партизан84 1 час назад

      все покажет очная встреча, что вдруг так забомбило у М? прошло то всего 6 туров.

      2
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      Рейтинг: +2970

      serhio80 2 часа назад

      Да заберите вы уже всех питерских из госструктур к себе обратно, стране хоть немного, но легче станет) ну бзенит в пердив привычный

      5
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      Рейтинг: +14539

      vka1970 2 часа назад

      А её, перчатку эту кто нибудь кидал или в очередной раз либерасты господину Медведеву привиделись ? Тяжко искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.

      5
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      Рейтинг: +7999

      paracetamol 3 часа назад

      Надо ответную перчатку ему в рожу кинуть! А это просто: перекупить судей и пусть с чемпа снимается. Вот тогда я посмеюсь!

      0
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      Рейтинг: +2970

      serhio80 > paracetamol 2 часа назад

      Перекупили) свистеть начали ровно) бзенит питерский клуп)

      2
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      Рейтинг: +356

      dim29 > paracetamol 2 часа назад

      2012 год-цитата:,,Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов обвинил представителей «Динамо» в плохой организации матча 16-го тура премьер-лиги на «Арене Химки» и отметил, что в случае несправедливого решения КДК РФС по отношению к «Зениту», клуб может снимется с чемпионата России.,, Так что завалите уже,что сами-то не снялись?

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      Рейтинг: +7999

      paracetamol > dim29 1 час назад

      Тогда ни за что 3 очка сняли. Была явная провокация, бомбочку бросил ментовский фан, а морковские менты дело прикрыли. Тогда еще Шуня расплакался, испугался очень. Так что лучше это не не вспоминай. Позор был ментовский!

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      Рейтинг: +356

      dim29 > paracetamol 41 минуту назад

      Это разве провокация?Вот Федуна как тока болелы не обзывали и провоцировали,тут ещё Сечин с Роснефтью по всем фронтам щемить начал,ничем не гнушаютя,вот это я понимаю провокация,а у вас детский пшик был в сравнении с этим,не мудрено,что нервы сдали у него.

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      Рейтинг: +18

      drakul 3 часа назад

      ага))) черти)) которые этого питерского придурка на сковородке жарить будут )))

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