Медведев: «Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела. Ее еще где-то ткут»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о своем отношении к лидерству в РПЛ «Спартака» по итогам шести туров.
Перед стартом нового сезона генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов заявил о намерении «бросить перчатку» действующему чемпиону.
«Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела. Отставание в одно очко после шести туров – это не перчатка. Еще ее где-то ткут», – сказал Медведев.
- «Зенит» потерял очки в двух матчах подряд.
- «Спартак» идет без поражений в сезоне-2020/21.
- Очная игра между командами состоится 4 октября в Москве.
Источник: Sport24