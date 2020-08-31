Медведев: «Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела. Ее еще где-то ткут»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о своем отношении к лидерству в РПЛ «Спартака» по итогам шести туров.

Перед стартом нового сезона генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов заявил о намерении «бросить перчатку» действующему чемпиону.

«Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела. Отставание в одно очко после шести туров – это не перчатка. Еще ее где-то ткут», – сказал Медведев.