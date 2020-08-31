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  • Медведев: «Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела. Ее еще где-то ткут»

Медведев: «Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела. Ее еще где-то ткут»

31 августа 2020, 07:20
33

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о своем отношении к лидерству в РПЛ «Спартака» по итогам шести туров.

Перед стартом нового сезона генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов заявил о намерении «бросить перчатку» действующему чемпиону.

«Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела. Отставание в одно очко после шести туров – это не перчатка. Еще ее где-то ткут», – сказал Медведев.

  • «Зенит» потерял очки в двух матчах подряд.
  • «Спартак» идет без поражений в сезоне-2020/21.
  • Очная игра между командами состоится 4 октября в Москве.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Газизов Шамиль Медведев Александр
Комментарии (33)
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выхухоль
1598853028
а что это? одно очко не перчатка ..)) что-то не то медведь сосал зимой, газа обнюхался, такое плетёт ..))) как я рад что Шамиль с нами, очень нравится мне его работа, мудрый дядька
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andr2112
1598853277
На одно очко оторвались и так захрюкали, можно подумать что выиграли чемп. А как 33 по итогам прошлого получили, так об этом-то как-то и забыли? Так не расстраивайтесь - напомним!
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Boeung777
1598853416
Ну, чувство юмора у Медведева высший пилотаж. Жаль, что только он так думает. У Орлова наверное учится.
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vka1970
1598856474
А её, перчатку эту кто нибудь кидал или в очередной раз либерасты господину Медведеву привиделись ? Тяжко искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.
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serhio80
1598858230
Да заберите вы уже всех питерских из госструктур к себе обратно, стране хоть немного, но легче станет) ну бзенит в пердив привычный
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партизан84
1598860786
все покажет очная встреча, что вдруг так забомбило у М? прошло то всего 6 туров.
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baslimzzz
1598861337
Дурак он какой-то, как такой балбес руководителем может быть? А ну да, ну да это же Россия, здесь всё руководство идиоты, начиная с самого главного дебила.
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Spartak Piter
1598862214
Фамилия у него какая то антинародная.))
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АртурZaСМ
1598862592
Зенитовцы какие-то д.....бы реально, что Буланов, что этот вот валенок. Ведут себя как шпана во дворе... Мог ответить как мужик типа "вызов принят...", нет бл.я.дь как истерички препираются...
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nik55
1598871422
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев-----как в кино---дядя ты дурак ? действие газа----последствия проявились
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