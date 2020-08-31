На фанатов «Зенита» напали в Москве

После матча шестого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (0:0) произошла драка, предположительно, между фанатами двух команд.

Инцидент зафиксирован в Москве в кафе на улице Халтуринской.

Как сообщает Baza, в заведении сидели болельщики «Зенита», их атаковали около 20 человек.

«Бойцы «Локо» – а это, скорее всего, были именно они, потому что команды играли в рамках тура РПЛ – в количестве пары десятков человек ввалились в хинкальную на улице Халтуринской и накинулись на фанатов из Санкт-Петербурга.

Они точно знали, куда идут: в кафе сидели фанаты питерской команды и отмечали ничью. Били, кстати, не всех – парня с девушкой и мужчину с ребенком трогать не стали.

Интересно, что никто из пострадавших, кроме владельца кафе, в полицию не обратился. Фанаты «Зенита» сказали, что никакого вреда им не причинили и уехали из кафе даже не дожидаясь врачей», – пишет источник.

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