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На фанатов «Зенита» напали в Москве

31 августа 2020, 11:07
40

После матча шестого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (0:0) произошла драка, предположительно, между фанатами двух команд.

Инцидент зафиксирован в Москве в кафе на улице Халтуринской.

Как сообщает Baza, в заведении сидели болельщики «Зенита», их атаковали около 20 человек.

«Бойцы «Локо» – а это, скорее всего, были именно они, потому что команды играли в рамках тура РПЛ – в количестве пары десятков человек ввалились в хинкальную на улице Халтуринской и накинулись на фанатов из Санкт-Петербурга.

Они точно знали, куда идут: в кафе сидели фанаты питерской команды и отмечали ничью. Били, кстати, не всех – парня с девушкой и мужчину с ребенком трогать не стали.

Интересно, что никто из пострадавших, кроме владельца кафе, в полицию не обратился. Фанаты «Зенита» сказали, что никакого вреда им не причинили и уехали из кафе даже не дожидаясь врачей», – пишет источник.

ВИДЕО

Источник: Телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (40)
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AZ
1598862777
Пощечинами били чтоли?
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ALEX ML
1598863099
Перепутали с бомжами?
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Томик
1598864908
Я считаю, что эта заметка - оскорбление в адрес "фанатов "Локомотива" ". Просто плюнули в их сторону. Бойцы Локо в количестве пары десятков человек атаковали болельщиков "Зенита", отмечающих в кафе ничью(тоже такой себе троллинг ещё), и не смогли нанести им НИКАКОГО ВРЕДА. Интересно, кто это писал и с какой целью)?
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Дэс
1598865490
Дзюба с Азмуном просто могли очко поставить и был бы решен вопрос )
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Закат ЕдРа
1598866215
Я был там. Лещей только дали и все. Я даже еще потом доел свое))
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Semargl18
1598866350
Никто в полицию не обратился но бомбер то ставит вопрос что бедных бомжей обидели.. Бомж сайт
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Грусть на Неве
1598870742
И я там был. Получил хинкали в одно место. Так и покидаю столицу. Очень грустно.
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vka1970
1598875216
Если это такие же зенитовские болелы как боратоалармы с пуделем, то надо было догнать и ещё раз отпыздить.Не куй шляться.
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Закат ЕдРа
1598875454
Борат, Аларм, Пудель, Маркела, Питерский князбь и Парацетомол это все наша банда. Прошу их не трогать. парни добились всего сами. Никто из вас, повторюсь НИКТО не сможет три фаера пронести в попе. А они могут. Долги тренировки у нас в сауне.
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Спартак Имел
1598883227
по признаку поведения похоже что болелы пищевика! только эти животные так могут, нет бы стрелу забить, по ******** подкараулили и отхреначили
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