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    На фанатов «Зенита» напали в Москве

    После матча шестого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (0:0) произошла драка, предположительно, между фанатами двух команд.

    Инцидент зафиксирован в Москве в кафе на улице Халтуринской.

    Как сообщает Baza, в заведении сидели болельщики «Зенита», их атаковали около 20 человек.

    «Бойцы «Локо» – а это, скорее всего, были именно они, потому что команды играли в рамках тура РПЛ – в количестве пары десятков человек ввалились в хинкальную на улице Халтуринской и накинулись на фанатов из Санкт-Петербурга.

    Они точно знали, куда идут: в кафе сидели фанаты питерской команды и отмечали ничью. Били, кстати, не всех – парня с девушкой и мужчину с ребенком трогать не стали.

    Интересно, что никто из пострадавших, кроме владельца кафе, в полицию не обратился. Фанаты «Зенита» сказали, что никакого вреда им не причинили и уехали из кафе даже не дожидаясь врачей», – пишет источник.

    ВИДЕО

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    Источник: Телеграм-канал Baza

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    Сегодня, 11:07
    Комментарии17
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      Рейтинг: -157

      net zenit1967 8 минут назад

      если бы алармоборатов ********* или всяких удолбаных с сайта я бы поаплодировал!а так из-за алармоборатных нормальные пострадали!вот скоты!это из-за вас!

      0
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      Рейтинг: +41282

      portero 9 минут назад

      аргумент про фанатов Локо ниочём, причём здесь игра с Локо...
      это могли быть околофутбольные драчуны любого московского клуба...

      0
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      Рейтинг: +713

      Semargl18 11 минут назад

      Никто в полицию не обратился но бомбер то ставит вопрос что бедных бомжей обидели.. Бомж сайт

      0
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      Рейтинг: +130

      Закат ЕдРа 13 минут назад

      Я был там. Лещей только дали и все. Я даже еще потом доел свое))

      0
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      Рейтинг: -94

      Дэс 25 минут назад

      Дзюба с Азмуном просто могли очко поставить и был бы решен вопрос )

      -1
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      Рейтинг: -94

      Дэс 27 минут назад

      Ну сявок все сейчас ****** )

      0
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      Рейтинг: +356

      dim29 35 минут назад

      подленько однако,дегенератов у всех хватает.

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      Рейтинг: +3893

      Томик 35 минут назад

      Я считаю, что эта заметка - оскорбление в адрес "фанатов "Локомотива" ". Просто плюнули в их сторону. Бойцы Локо в количестве пары десятков человек атаковали болельщиков "Зенита", отмечающих в кафе ничью(тоже такой себе троллинг ещё), и не смогли нанести им НИКАКОГО ВРЕДА. Интересно, кто это писал и с какой целью)?

      1
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      Рейтинг: -157

      net zenit1967 > Томик 6 минут назад

      поставил бы всем плюсы!только шакалы алармоборатные трусливые ...!сами видите!

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      Рейтинг: +2726

      NewLife 1 час назад

      Не красиво.

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      Рейтинг: +1617

      ALEX ML 1 час назад

      Перепутали с бомжами?

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      Рейтинг: -157

      net zenit1967 > ALEX ML 5 минут назад

      с алармоборатами перепутали!но не все же шакалы у зенита!

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