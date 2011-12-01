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    Твиттер сборной России пошутил о переходе Миранчука в «Аталанту»

    Пресс-служба сборной России прокомментировала подтвержденный трансфер полузащитника национальной команды Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

    «Чемпионат Италии стал ощутимо круче. Алексей Миранчук переходит в «Аталанту». Осталось медобследование.

    Эмоции Роналду прямо сейчас. Теперь придется регулярно играть против этого русского», – говорится в публикации сборной в твиттере.

    • Сумма сделки – 14,5 миллиона евро.
    • Осенью 2019 года Миранчук забил два гола «Ювентусу» в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Diego Costa753 56 минут назад

      Регулярность, прям зашкаливает, 2 матча в сезон))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      AZ 1 час назад

      Шуточки твиттера сборной России все никак не сдвинутся с уровня - Петросяна

      2
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