Твиттер сборной России пошутил о переходе Миранчука в «Аталанту»

Пресс-служба сборной России прокомментировала подтвержденный трансфер полузащитника национальной команды Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».
«Чемпионат Италии стал ощутимо круче. Алексей Миранчук переходит в «Аталанту». Осталось медобследование.
Эмоции Роналду прямо сейчас. Теперь придется регулярно играть против этого русского», – говорится в публикации сборной в твиттере.
- Сумма сделки – 14,5 миллиона евро.
- Осенью 2019 года Миранчук забил два гола «Ювентусу» в матчах группового этапа Лиги чемпионов.
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Источник: Официальный твиттер сборной России