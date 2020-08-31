Твиттер сборной России пошутил о переходе Миранчука в «Аталанту»

Пресс-служба сборной России прокомментировала подтвержденный трансфер полузащитника национальной команды Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

«Чемпионат Италии стал ощутимо круче. Алексей Миранчук переходит в «Аталанту». Осталось медобследование.

Эмоции Роналду прямо сейчас. Теперь придется регулярно играть против этого русского», – говорится в публикации сборной в твиттере.

Сумма сделки – 14,5 миллиона евро.

Осенью 2019 года Миранчук забил два гола «Ювентусу» в матчах группового этапа Лиги чемпионов.