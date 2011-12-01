Твиттер сборной России пошутил о переходе Миранчука в «Аталанту»

Регулярность, прям зашкаливает, 2 матча в сезон))
Пресс-служба сборной России прокомментировала подтвержденный трансфер полузащитника национальной команды Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».
«Чемпионат Италии стал ощутимо круче. Алексей Миранчук переходит в «Аталанту». Осталось медобследование.
Эмоции Роналду прямо сейчас. Теперь придется регулярно играть против этого русского», – говорится в публикации сборной в твиттере.
- Сумма сделки – 14,5 миллиона евро.
- Осенью 2019 года Миранчук забил два гола «Ювентусу» в матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Эмоции Роналду прямо сейчас. Теперь придeтся регулярно играть против этого русского. pic.twitter.com/VVYGGdEZRW— Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2020