«Интер» договорился с Видалем

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль близок к уходу в «Интер». Миланцы получили согласие от чилийца, пишет Николо Скира.

Претендентом на Видаля также является американский «Интер», которым владеет экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.