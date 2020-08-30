«Интер» договорился с Видалем

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль близок к уходу в «Интер». Миланцы получили согласие от чилийца, пишет Николо Скира.
Претендентом на Видаля также является американский «Интер», которым владеет экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.
- Видаль выступал в Серии А за «Ювентус».
- Рынок оценивает игрока в 11 миллионов евро.
- Его контракт истекает в следующем году.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (93,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.