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    «Интер» договорился с Видалем

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль близок к уходу в «Интер». Миланцы получили согласие от чилийца, пишет Николо Скира.

    Претендентом на Видаля также является американский «Интер», которым владеет экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.

    • Видаль выступал в Серии А за «Ювентус».
    • Рынок оценивает игрока в 11 миллионов евро.
    • Его контракт истекает в следующем году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (93,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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