«СЭ»: поражения «Локомотива» не сказались на позициях Николича

Руководство «Локомотива» доверяет главному тренеру команды Марко Николичу, несмотря на поражения в последних двух турах.
В клубе понимают, что результаты вызваны объективными факторами – травмы ключевых игроков Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.
Кроме того, руководство пока не видит в России адекватной замены Николичу, а приглашение именитого иностранца повлечет серьезные расходы как на новый тренерский штаб, так и на игровой состав.
- После пяти туров «Локомотив» набрал семь очков и занимает десятое место в РПЛ.
- Николич принял команду в конце прошлого сезона и занял с ней второе место.
Источник: «Спорт-Экспресс»