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    «СЭ»: поражения «Локомотива» не сказались на позициях Николича

    Руководство «Локомотива» доверяет главному тренеру команды Марко Николичу, несмотря на поражения в последних двух турах.

    В клубе понимают, что результаты вызваны объективными факторами – травмы ключевых игроков Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.

    Кроме того, руководство пока не видит в России адекватной замены Николичу, а приглашение именитого иностранца повлечет серьезные расходы как на новый тренерский штаб, так и на игровой состав.

    • После пяти туров «Локомотив» набрал семь очков и занимает десятое место в РПЛ.
    • Николич принял команду в конце прошлого сезона и занял с ней второе место.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2458

      absent32 45 минут назад

      уволят когда окажемся во второй восьмерке по итогам сезона

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      Рейтинг: +18032

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      "Рано, не всё ещё распилено." - подпись "Кикнадзе."

      2
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      Рейтинг: +81

      FCLM_FCRM 1 час назад

      "Николич принял команду в конце прошлого сезона и занял с ней второе место". Он его чуть было не промотал. Результаты нынешние вызваны отсутствием игры, тупыми и несвоевременными заменами, дебильной ротацией и полным отсутствием характера.

      1
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      Рейтинг: +620

      Князев 1 час назад

      Жди третье поражение от зенита и далее по списку.

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      Рейтинг: +2219

      Semenycch 1 час назад

      Это какой же мразью нужно быть, это я про скота с грузинской фамилией, чтобы пригласить какого то Николича, когда под рукой готовый главный тренер команды -- Лоськов!

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      Рейтинг: +1377

      PAREVG. > Semenycch 1 час назад

      Нет, Лоськов давно говорил, что должность главного тренера ему не нравится, а Шпалыч, Пашинина готовил своим преемником.

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      Рейтинг: +2219

      Semenycch > PAREVG. 53 минуты назад

      Я это интервью пропустил. Скинь ссылку.

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      Рейтинг: +5925

      Антибиотик > Semenycch 52 минуты назад

      Был бы действительно Пашинин. Но сути это не меняет, ты прав.

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      Рейтинг: +2219

      Semenycch > Антибиотик 46 минут назад

      Шпалыч не один раз создавал в Локо сильную, сбалансированную команду. Я никогда не болел за Локо, но к Шпалычу и его работе всегда относился уважительно. Он большой тренер! И при этом его, как собаку, чуть ли не пинком под зад, выгнали из родного клуба, а сейчас там руководит та самая мразь!

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      Рейтинг: +1377

      PAREVG. > Semenycch 33 минуты назад

      Где-ж ее искать, ссылку то.
      Но смысл такой: я пока к должности главного тренера не готов, нужно набраться опыта, поработать асистентом или тренером молодежки, и если получится, принять Казанку, а потом, как знать.
      Говорил он это после чемпионского сезона, на вопрос о своем будущем.

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