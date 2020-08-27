«СЭ»: поражения «Локомотива» не сказались на позициях Николича

Руководство «Локомотива» доверяет главному тренеру команды Марко Николичу, несмотря на поражения в последних двух турах.

В клубе понимают, что результаты вызваны объективными факторами – травмы ключевых игроков Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.

Кроме того, руководство пока не видит в России адекватной замены Николичу, а приглашение именитого иностранца повлечет серьезные расходы как на новый тренерский штаб, так и на игровой состав.