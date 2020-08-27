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  • «СЭ»: поражения «Локомотива» не сказались на позициях Николича

«СЭ»: поражения «Локомотива» не сказались на позициях Николича

27 августа 2020, 18:12
8

Руководство «Локомотива» доверяет главному тренеру команды Марко Николичу, несмотря на поражения в последних двух турах.

В клубе понимают, что результаты вызваны объективными факторами – травмы ключевых игроков Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.

Кроме того, руководство пока не видит в России адекватной замены Николичу, а приглашение именитого иностранца повлечет серьезные расходы как на новый тренерский штаб, так и на игровой состав.

  • После пяти туров «Локомотив» набрал семь очков и занимает десятое место в РПЛ.
  • Николич принял команду в конце прошлого сезона и занял с ней второе место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Баринов Дмитрий Николич Марко
Комментарии (8)
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Князев
1598543694
Жди третье поражение от зенита и далее по списку.
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Korsar_03
1598544015
"Николич принял команду в конце прошлого сезона и занял с ней второе место". Он его чуть было не промотал. Результаты нынешние вызваны отсутствием игры, тупыми и несвоевременными заменами, дебильной ротацией и полным отсутствием характера.
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DOCTOR PENALTY
1598545089
"Рано, не всё ещё распилено." - подпись "Кикнадзе."
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absent32
1598545297
уволят когда окажемся во второй восьмерке по итогам сезона
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Рубинище
1598548958
Зимой будет всё понятно, что сейчас говорить. Не тренер виноват, что его назначили в место Сёмина. у Николча сложная ситуация- травмы ключевых игроков основы, С Ж.Марио контракт не продлили, а замен равносильных нет. впереди ЛЧ ещё. а конкуренты по РПЛ все усиливаются и будут только сильнее. Не знаю о чём Кикнадзе думает, надеюсь игра с Ахматом дала пищю для размышления.
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