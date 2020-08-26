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    Sky Sports: «Сити» предложил контракт Бонуччи, игрок отказался ради поддержки Пирло

    «Манчестер Сити» пытался приобрести защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, пишет Sky Sport Italia.

    Итальянец отказал английскому клубу, поскольку хочет поддержать нового главного тренера туринцев Андреа Пирло, с которым они вместе играли за «Ювентус».

    Бонуччи ответил отказом сразу же, так что «Сити» даже не успел начать переговоры с туринцами.

    • Пирло и Бонуччи играли вместе в «Ювентусе» с 2011 по 2015 годы.
    • Итальянский специалист стал главным тренером туринского клуба 8 августа, сменив на посту Маурицио Сарри.

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    Источник: Sky Sport Italia

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