«Динамо» оспорит удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков ответил на вопросы о судействе в матче пятого тура РПЛ против «Зенита».

– Сергея Семака спрашивали про удаление Барриоса, так что для равновесия спросим и вас про удаление Скопинцева. По-моему, оно вас удивило.

- Как же вы хотите, чтобы меня оштрафовали!

– Семак сказал, что о судействе – либо хорошо, либо ничего.

- Пожалуй, соглашусь с ним. Но мы в протоколе укажем, что не согласны с этим решением, и оспорим его, а компетентные органы, которые отвечают за судейство, вынесут какое-либо решение.