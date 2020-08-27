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«Динамо» оспорит удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»

27 августа 2020, 09:51
31

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков ответил на вопросы о судействе в матче пятого тура РПЛ против «Зенита».

– Сергея Семака спрашивали про удаление Барриоса, так что для равновесия спросим и вас про удаление Скопинцева. По-моему, оно вас удивило.

- Как же вы хотите, чтобы меня оштрафовали!

– Семак сказал, что о судействе – либо хорошо, либо ничего.

- Пожалуй, соглашусь с ним. Но мы в протоколе укажем, что не согласны с этим решением, и оспорим его, а компетентные органы, которые отвечают за судейство, вынесут какое-либо решение.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Скопинцев Дмитрий Новиков Кирилл
Комментарии (31)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Tsigan
1598515125
Что он хочет?! Он человеку чуть ногу не сломал, какое оспаривание может быть.
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u_ban
1598516318
Прямой ногой в ногу соперника = красная карточка. Какие еще могут быть вопросы? о_О
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Spartak Piter
1598516596
Как же стыдно за СБГТ (филиал ЛГБТ в футболе) Все признаки гомосексуализма на лицо. Поддержка правительства, купленные судьи, голубая форма. чпоканье в раздевалке.
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Давид59
1598517178
Когда фолил Барриос, там и фол-то не явный. В смысле что артистизма было слишком много. А вот Ригони чуть ногу не оторвали. О чём тут вообще спорить?
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Есь Казарский
1598524290
Не было там красной,мог не давать...
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paracetamol
1598525644
Тогда надо и Зениту оспорить удаление Барриоса. Ничего там не было такого!
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neveldomha
1598528960
А что такого, ногу же не сломал? А так если бы на долю секунды попозже въехал, когда левая Ригони уже полностью встала на газон, то мог бы и сломать. Так ведь тож если бы.
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СвинкаСправедливости
1598529310
Ну да, и сослаться на анализ эпизода с участием Оздоева в финале кубка. А Барриоса по делу удалили. Хамоватый костолом.
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Zenit_Zenit
1598533478
Менты играли грязно, как и их суть.. Каборе наиграл нА пенальти, но судейки ссат истерики Федуна... Вторая желтая на Барриосе - выдумки свистка... Зенит оплошал, но такой сучий футбол - не футбол... Менты должны были заканчивать матч впятером...
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paracetamol
1598555995
Эти костоломы еще что-то оспаривают? Себу поломали, сцуки! Надо сниять их за неспортивное ведение борьбы, нахр!
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