Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    «Динамо» оспорит удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков ответил на вопросы о судействе в матче пятого тура РПЛ против «Зенита».

    – Сергея Семака спрашивали про удаление Барриоса, так что для равновесия спросим и вас про удаление Скопинцева. По-моему, оно вас удивило.

    - Как же вы хотите, чтобы меня оштрафовали!

    – Семак сказал, что о судействе – либо хорошо, либо ничего.

    - Пожалуй, соглашусь с ним. Но мы в протоколе укажем, что не согласны с этим решением, и оспорим его, а компетентные органы, которые отвечают за судейство, вынесут какое-либо решение.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:51
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6343

      Борат 24 минуты назад

      помойная динам.а такая же шваль как и пищевик !
      гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78694
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru