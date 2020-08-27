Чилвел – о переходе в «Челси»: «Очень рад стать частью элиты»

Новичок «Челси» Бен Чилвел прокомментировал свой трансфер из «Лестера» в лондонский клуб.

«Я рад стать игроком «Челси» в эти увлекательные для клуба времена, и тренер сыграл огромную роль в моем решении. Он придал мне уверенности, рассказал о схеме, по которой собирается играть, о том, как я должен вписаться в команду.

Надеюсь, останусь тут на долгие годы. Всегда очень хотел испытать себя на более высоком уровне, но пока я выступал за «Лестер», был сконцентрирован на том, что от меня требовалось там. Трансфер важен для моей карьеры. Очевидно, что «Челси» – великий клуб. Мне было достаточно просто решиться на переход.

Я помню, как приезжал в гости к «Челси» на юношеские матчи и видел, как велик этот клуб, даже в том возрасте я это понимал. Было непросто играть против «Челси», потому что величие обескураживало, и теперь я очень рад стать частью элиты, и я уже жду начала сезона», – сказал футболист.