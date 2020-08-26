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    «Челси» объявил о трансфере Чилвела

    Левый защитник «Лестера» Бен Чилвел пополнил «Челси». Контракт с футболистом будет действовать пять лет.

    «Я очень рад присоединиться к «Челси» в очень волнующее для клуба время. С нетерпением жду возможности стать частью этой молодой, динамичной команды», – сказал Чилвел.

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    Источник: официальный сайт «Челси»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +329

      Радио1000шумеров 43 минуты назад

      Полевыми игроками Челси укомплектовали по самое небалуй, а где же главная проблема - вратарь?

      0
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      Рейтинг: +2318

      SarJr 1 час назад

      скольких еще собираетесь подписать по программе "отмена фейер-плей для усиления слабых клубов"?))))

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      Рейтинг: +1254

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Челси, откуда бабло???
      Красавчики, сильной состав собирается.

      1
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      Рейтинг: +416

      Xiko 1 час назад

      Отлично!

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