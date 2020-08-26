«Челси» объявил о трансфере Чилвела

Левый защитник «Лестера» Бен Чилвел пополнил «Челси». Контракт с футболистом будет действовать пять лет.

«Я очень рад присоединиться к «Челси» в очень волнующее для клуба время. С нетерпением жду возможности стать частью этой молодой, динамичной команды», – сказал Чилвел.