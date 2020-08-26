«Челси» объявил о трансфере Чилвела

Полевыми игроками Челси укомплектовали по самое небалуй, а где же главная проблема - вратарь?
Левый защитник «Лестера» Бен Чилвел пополнил «Челси». Контракт с футболистом будет действовать пять лет.
«Я очень рад присоединиться к «Челси» в очень волнующее для клуба время. С нетерпением жду возможности стать частью этой молодой, динамичной команды», – сказал Чилвел.
- Сумма сделки – 55 миллионов евро.
- На Чилвела претендовал также «Манчестер Сити».
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
Chelsea fans, introducing... @BenChilwell! #BenIsBlue pic.twitter.com/8Z91YmgOpS— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 26, 2020