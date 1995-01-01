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    Evening Standard: «Лестер» снизит цену на Чилвела. Им интересуются «Челси» и «Манчестер Сити»

    «Лестер» готов уменьшить свои финансовые требования по трансферу левого защитника Бена Чилвела.

    По информации Evening Standard, ранее клуб требовал за своего игрока 80 миллионов фунтов, однако в условиях кризиса решил снизить цену.

    На 23-летнего фулбека претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».

    В текущем сезоне Чилвел провел за «Лестер» 28 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста.

    Источник: Evening Standard

    Британская бесплатная ежедневная газета. Основана в 1827 году. Редакция издательства находится в Лондоне. Тираж - 700 тысяч экземпляров.

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