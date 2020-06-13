Evening Standard: «Лестер» снизит цену на Чилвела. Им интересуются «Челси» и «Манчестер Сити»

«Лестер» готов уменьшить свои финансовые требования по трансферу левого защитника Бена Чилвела.

По информации Evening Standard, ранее клуб требовал за своего игрока 80 миллионов фунтов, однако в условиях кризиса решил снизить цену.

На 23-летнего фулбека претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».

В текущем сезоне Чилвел провел за «Лестер» 28 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста.