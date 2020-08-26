Семак – после поражения от «Динамо»: «Про судейство либо хорошее, либо ничего. Сегодня – ничего»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в матче пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:1). Главный арбитр Станислав Васильев показал две красные карточки.

«Какая разница, есть у нас вопросы по удалению Вильмара Барриоса или нет? Про судейство будем говорить либо хорошее, либо ничего. Сегодня — ничего. Я не понял многих решений.

Вильмар спорил с судьей? Значит он был не согласен с решением. Да и не только он», – сказал Семак.