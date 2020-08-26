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  • Семак – после поражения от «Динамо»: «Про судейство либо хорошее, либо ничего. Сегодня – ничего»

Семак – после поражения от «Динамо»: «Про судейство либо хорошее, либо ничего. Сегодня – ничего»

26 августа 2020, 23:53
58

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в матче пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:1). Главный арбитр Станислав Васильев показал две красные карточки.

«Какая разница, есть у нас вопросы по удалению Вильмара Барриоса или нет? Про судейство будем говорить либо хорошее, либо ничего. Сегодня — ничего. Я не понял многих решений.

Вильмар спорил с судьей? Значит он был не согласен с решением. Да и не только он», – сказал Семак.

  • «Зенит» лидирует в чемпионате.
  • Он проиграл в РПЛ впервые с 28 сентября.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (30 августа).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Семак Сергей
Комментарии (58)
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Arrow10
1598478432
ВОт чья бы корова мычала , но только не Зенита
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Томик
1598479188
Не может быть! Тут кто-то про чьё-то нытьё говорил. Надо играть в футбол, Серёнька, а не ныть! Забивать больше надо, чтобы не плакать потом и не жаловаться. Я правильно цитирую?? А то могу что-нибудь не точно вспомнить. Память подводитс, понимаете ли.
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Павелий
1598480955
Вот кто бы говорил!!! Тебе напомнить про матчи Зенита со Спартаком за последние лет 7? Когда Эменике показали карточку за благодарность предкам (ударил себя по предплечью)? Вот аж прямо приятно было видеть, как Семак истерит по окончании первого тайма. И этот ещё далеко не еврокубки! Позор Миллеру! Позор менеджменту Зенита!
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plehanov6
1598486663
Помнится, после кубковой игры со " Спартаком", Семак говорил другое! Даже давал ценные советы, что надо смотреть собственную игру, а не пенять на судей!
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Makaweli
1598500251
Конечно, ***** судья пенальти не поставил, не помог зениту как обычно, поэтому Семак негодует!
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oyabun
1598500813
А сниматься то с Чемпионата будете из-за такого судейства? ))) Ждем'c..
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Волька
1598508829
Что гомосеки заплакали
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Ilya26
1598512538
В голубом болоте торфяники гореть начали, ща своей вонью всю страну накроют
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Spartak Piter
1598515000
Ну конечно. СБГТ начали судить как всех и все. игры сразу нет. Команда кабинетов, судей и коррупционеров.
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Закат ЕдРа
1598551892
Я , Аларм, Борат, Парацетамол, Питерский князь, Маркела создали ультрас группу. Наше название Голубые Зянитки. Вступайте в наши ряды. У нас оргии каждый день. Само собой без дам. Кто готов отписываемся тут.
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