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    Семак – после поражения от «Динамо»: «Про судейство либо хорошее, либо ничего. Сегодня – ничего»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в матче пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:1). Главный арбитр Станислав Васильев показал две красные карточки.

    «Какая разница, есть у нас вопросы по удалению Вильмара Барриоса или нет? Про судейство будем говорить либо хорошее, либо ничего. Сегодня — ничего. Я не понял многих решений.

    Вильмар спорил с судьей? Значит он был не согласен с решением. Да и не только он», – сказал Семак.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате.
    • Он проиграл в РПЛ впервые с 28 сентября.
    • Следующий соперник – «Локомотив» (30 августа).

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.08.2020 23:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +209

      Arrow10 3 минуты назад

      ВОт чья бы корова мычала , но только не Зенита

      0
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      Рейтинг: +7926

      paracetamol 16 минут назад

      Свиням выдумал судья пен из ничего, а сегодняшний свистун 2 чистых не поставил. Вот такое у нас судейство!

      1
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      Рейтинг: +1605

      FENIX-SL 17 минут назад

      вот и встретились две кормушки
      видим что у динамо получилось угадать с суммой

      1
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      Рейтинг: +2206

      Semenycch 27 минут назад

      Все верно, Сергей Богданович!

      0
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      Рейтинг: +6343

      Борат 40 минут назад

      Судья был нормальный, твои игруны плохо бегали, но один раз простительно ! Гыгы главное е5 спртк е5 !!! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +7834

      alarm 54 минуты назад

      молодец. не то что фердун, который визжал про судейство и хотел снять спартаг как радужную проститутку. хотя почему как.

      2
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      Рейтинг: +1361

      Aston > alarm 49 минут назад

      А теперь лидер лгбт плачет

      2
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      Рейтинг: +2212

      vsespartak01 > alarm 42 минуты назад

      ты уже сколько визжишь?шел бы ко второму заждался ведь!борат по полной обгадился меняет трусы и уже у второго !тебя на оргию ждут!и пупсик уже там!так что беги беги они тебя заждались и от натуги чуть опять не облажались!................тут наш аларм -влюбленное созданье,включив форсаж умчался на свиданье!

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