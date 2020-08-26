РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Краснодаром» и не выигрывает три матча подряд

ЦСКА вновь не победил в РПЛ – ничья в Краснодаре. Безвыигрышная серия москвичей достигла трех встреч.

Ничью хозяевам принес Вандерсон. У гостей отличился Константин Кучаев, это его третий гол в чемпионате.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кучаев, 28; 1:1 – Вандерсон, 80.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Газинский (Вилена, 46), Рамирес (Сулейманов, 79), Уткин (Мацукатов, 68), Классон, Олссон, Вандерсон (Смольников, 83), Берг.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Кучаев (Тикнизян, 79), Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон (Гайч, 79), Чалов (Зайнутдинов, 54).

Предупреждения: Берг, 26; Рамирес, 78 – Марадишвили, 53; Тикнизян, 90+1.

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