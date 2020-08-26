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РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Краснодаром» и не выигрывает три матча подряд

26 августа 2020, 22:23
49

ЦСКА вновь не победил в РПЛ – ничья в Краснодаре. Безвыигрышная серия москвичей достигла трех встреч.

Ничью хозяевам принес Вандерсон. У гостей отличился Константин Кучаев, это его третий гол в чемпионате.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кучаев, 28; 1:1 – Вандерсон, 80.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Газинский (Вилена, 46), Рамирес (Сулейманов, 79), Уткин (Мацукатов, 68), Классон, Олссон, Вандерсон (Смольников, 83), Берг.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Кучаев (Тикнизян, 79), Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон (Гайч, 79), Чалов (Зайнутдинов, 54).

Предупреждения: Берг, 26; Рамирес, 78 – Марадишвили, 53; Тикнизян, 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА
Комментарии (49)
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Dominator777
1598470073
После 60-ой минуты армейцы, как и в предыдущих других матчах, стали ходить пешком и естественно в очередной раз обосрались, упустив победу. Когда же эта пое бнь в команде закончится?Просто нет уже сил смотрит это поганое зрелище в концовках матчах в исполнении армейцев.
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CSKA57
1598471277
Уже нет слов. Как всегда, жидко обосрались!
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Lester84
1598471553
Я конечно понимаю. что Гаич не в форме, давно не играл и после травмы. Но он ни разу за 20 минут не ускорился. Ходил пешком так, как будто до этого 70 минут отбегал. Да и в верховой борьбе даже не пытался участвовать. Очень хочется надеяться, что это акклиматизация и временное явление
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Lester84
1598471581
А так счет по игре. Первый тайм был за ЦСКА, второй за быками. На свой гол Краснодар наиграл
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BRO_football
1598471706
Ну сколько можно, а? Вроде бы и трансферы есть. Чего ещё не хватает? Остаётся только одно - Ганчаренко на выход. Могли бы сделать подарок болельщикам перед Днём рождения клуба, а в итоге только больше обосрались.
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Jhon1989
1598471909
С такой установкой от гнома в штеблетах на второй тайм и с сынкой Обляковым ну не хрена нам не светит!!!
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Январь 59
1598471954
В очередной раз быки показали низкий уровень игры. Спасибо Матвею , да случайному удару Вандерсона, иначе бы было поражение. Эх.... Не тот Краснодар без М.Переро ... Совсем не тот.
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Nerlinger
1598472578
Уродды!! 3аибали!!! НиКрена не могут результата добиваться. Гнать гочаренку взашей!!!
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моэм
1598511863
Игра двух неудачников...Краснодар никак не найдёт баланс между линиями , а ЦСКА подрастерял умение доводить матчи до победы при минимальном преимуществе и умение не терять концентрацию до последней секунды матча.
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zigbert
1598537863
Равные по силам соперники. Итог закономерен.
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