РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Краснодаром» и не выигрывает три матча подряд

С такой установкой от гнома в штеблетах на второй тайм и с сынкой Обляковым ну не хрена нам не светит!!!
ЦСКА вновь не победил в РПЛ – ничья в Краснодаре. Безвыигрышная серия москвичей достигла трех встреч.
Ничью хозяевам принес Вандерсон. У гостей отличился Константин Кучаев, это его третий гол в чемпионате.
Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур
Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Кучаев, 28; 1:1 – Вандерсон, 80.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Газинский (Вилена, 46), Рамирес (Сулейманов, 79), Уткин (Мацукатов, 68), Классон, Олссон, Вандерсон (Смольников, 83), Берг.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Кучаев (Тикнизян, 79), Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон (Гайч, 79), Чалов (Зайнутдинов, 54).
Предупреждения: Берг, 26; Рамирес, 78 – Марадишвили, 53; Тикнизян, 90+1.