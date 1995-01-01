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    РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Краснодаром» и не выигрывает три матча подряд

    ЦСКА вновь не победил в РПЛ – ничья в Краснодаре. Безвыигрышная серия москвичей достигла трех встреч.

    Ничью хозяевам принес Вандерсон. У гостей отличился Константин Кучаев, это его третий гол в чемпионате.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кучаев, 28; 1:1 – Вандерсон, 80.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Газинский (Вилена, 46), Рамирес (Сулейманов, 79), Уткин (Мацукатов, 68), Классон, Олссон, Вандерсон (Смольников, 83), Берг.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Кучаев (Тикнизян, 79), Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон (Гайч, 79), Чалов (Зайнутдинов, 54).

    Предупреждения: Берг, 26; Рамирес, 78 – Марадишвили, 53; Тикнизян, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1041

      Jhon1989 1 секунду назад

      С такой установкой от гнома в штеблетах на второй тайм и с сынкой Обляковым ну не хрена нам не светит!!!

      0
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      Рейтинг: +901

      Январь 59 1 минуту назад

      В очередной раз быки показали низкий уровень игры. Спасибо Матвею , да случайному удару Вандерсона, иначе бы было поражение. Эх.... Не тот Краснодар без М.Перерос ... Совсем не тот.

      1
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      Рейтинг: +8261

      BRO_football 3 минуты назад

      Ну сколько можно, а? Вроде бы и трансферы есть. Чего ещё не хватает? Остаётся только одно - Ганчаренко на выход.
      Могли бы сделать подарок болельщикам перед Днём рождения клуба, а в итоге только больше обосрались.

      0
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      Рейтинг: +4890

      Lester84 5 минут назад

      А так счет по игре. Первый тайм был за ЦСКА, второй за быками. На свой гол Краснодар наиграл

      0
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      Рейтинг: +4890

      Lester84 5 минут назад

      Я конечно понимаю. что Гаич не в форме, давно не играл и после травмы. Но он ни разу за 20 минут не ускорился. Ходил пешком так, как будто до этого 70 минут отбегал. Да и в верховой борьбе даже не пытался участвовать. Очень хочется надеяться, что это акклиматизация и временное явление

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      Рейтинг: +295

      Вальдемар IV 8 минут назад

      мусаев опять обосрался

      0
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      Рейтинг: +1259

      CSKA57 10 минут назад

      Уже нет слов. Как всегда, жидко обосрались!

      1
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      Рейтинг: +1798

      Кузьмич на трибуне 14 минут назад

      И быки и Кони потеряли по два очка. Для обоих команд ничья равносильно поражению . Однако и Локо и Зенит теряют по три очка. Обстановка в таблице весьма интересная.

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      Рейтинг: +2129

      shurik45 20 минут назад

      Фортуна увы отвернулась сегодня от армейцев.

      0
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      Рейтинг: +12845

      Dominator777 > shurik45 17 минут назад

      Да, она что-то отвернулась от армейцев последние два года, а не только сегодня.

      2
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      Рейтинг: +335

      Радио1000шумеров 28 минут назад

      Гончаренко - физрук, ЦСКА постоянно пропускает во вторых таймах. А Кучаев, по ходу, станет лучшим бомбардиром ЦСКА в этом сезоне) Чалов, просыпайся.

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