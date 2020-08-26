«Локомотив» вышел на матч с «Ахматом» в майках в поддержку Баринова

В эти минуты проходит матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». Москвичи вышли на игру в майках в поддержку травмированного полузащитника Дмитрия Баринова.
Игрок получил разрыв крестообразной связки колена во встрече четвертого тура против «Спартака» (1:2).
- Завтра, 27 августа, Баринов вылетит в Италию на операцию.
- Он пропустит порядка полугода.
- Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.
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Источник: Бомбардир.ру