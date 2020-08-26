«Локомотив» вышел на матч с «Ахматом» в майках в поддержку Баринова

Локомотиву играть нужно достойно без Баринова и всё, а все эти штучки с футболками только отвлекают от игры. Ну что они если бы вышли без этих футболок - Баринов что подумал о команде?! Вот и всё. Соболев додумался руки к небу возносить после гола инстаграммеры тупые - всё хотят в своём посту выложить и думают они крутые ребята
В эти минуты проходит матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». Москвичи вышли на игру в майках в поддержку травмированного полузащитника Дмитрия Баринова.
Игрок получил разрыв крестообразной связки колена во встрече четвертого тура против «Спартака» (1:2).
- Завтра, 27 августа, Баринов вылетит в Италию на операцию.
- Он пропустит порядка полугода.
- Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.
На матч с «Ахматом» наши игроки вышли в футболках с тeплыми пожеланиями от болельщиков «Локо» в поддержку Димы Баринова #ЗдоровьяБара! Мы с тобой! pic.twitter.com/t8m23qnqAF— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 26, 2020