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    «Локомотив» вышел на матч с «Ахматом» в майках в поддержку Баринова

    В эти минуты проходит матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». Москвичи вышли на игру в майках в поддержку травмированного полузащитника Дмитрия Баринова.

    Игрок получил разрыв крестообразной связки колена во встрече четвертого тура против «Спартака» (1:2).

    • Завтра, 27 августа, Баринов вылетит в Италию на операцию.
    • Он пропустит порядка полугода.
    • Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +94

      semm 1 час назад

      Локомотиву играть нужно достойно без Баринова и всё, а все эти штучки с футболками только отвлекают от игры. Ну что они если бы вышли без этих футболок - Баринов что подумал о команде?! Вот и всё. Соболев додумался руки к небу возносить после гола инстаграммеры тупые - всё хотят в своём посту выложить и думают они крутые ребята

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      Рейтинг: +1322

      Sviro 1 час назад

      Просто вопрос: у нас что, врачи такие плохие, что операцию на колене сделать не могут?

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