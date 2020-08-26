ЦСКА предложил болельщикам разработать дизайн третьего комплекта формы

ЦСКА вместе с техническим спонсором клуба – компанией Joma – объявили конкурс на разработку дизайна третьего комплекта игровой формы.

«Мы запускаем конкурс, который дает вам уникальную возможность разработать дизайн 3-го комплекта формы армейцев на следующий сезон!

Чтобы принять участие, вам нужно нарисовать свой вариант на основе предложенного макета (см. прикрепленную статью с требованиями к дизайну) и опубликовать его на своей странице ВКонтакте с тэгом #vktalents_CSKA до 7 сентября включительно.

Итоги конкурса подведeм 14 сентября. Авторам пяти лучших работ подарим графические планшеты, билеты на матч армейцев и клубную атрибутику, а победитель (которого выберут футболисты ПФК ЦСКА) в дополнение к этим призам первым получит форму с разработанным им дизайном», – говорится в сообщении.

Участие в конкурсе могут принять только совершеннолетние граждане России. Заинтересованным участникам рекомендуется ознакомиться с правилами конкурса.