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    ЦСКА предложил болельщикам разработать дизайн третьего комплекта формы

    ЦСКА вместе с техническим спонсором клуба – компанией Joma – объявили конкурс на разработку дизайна третьего комплекта игровой формы.

    «Мы запускаем конкурс, который дает вам уникальную возможность разработать дизайн 3-го комплекта формы армейцев на следующий сезон!

    Чтобы принять участие, вам нужно нарисовать свой вариант на основе предложенного макета (см. прикрепленную статью с требованиями к дизайну) и опубликовать его на своей странице ВКонтакте с тэгом #vktalents_CSKA до 7 сентября включительно.

    Итоги конкурса подведeм 14 сентября. Авторам пяти лучших работ подарим графические планшеты, билеты на матч армейцев и клубную атрибутику, а победитель (которого выберут футболисты ПФК ЦСКА) в дополнение к этим призам первым получит форму с разработанным им дизайном», – говорится в сообщении.

    Участие в конкурсе могут принять только совершеннолетние граждане России. Заинтересованным участникам рекомендуется ознакомиться с правилами конкурса.

    • Joma стала техническим спонсором ЦСКА с этого сезона.
    • Команда идет в РПЛ на восьмом месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Паблик ЦСКА ВКонтакте

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    Сегодня, 16:04
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +3352

      playsh 13 минут назад

      Молодцы админы ЦСКА,это и есть настоящая работа и уважение к своим болельщикам,а не пустое заигрывание с фанами,как это частенько бывает.Уважуха.

      1
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      Рейтинг: +1615

      Бомбардиръ 19 минут назад

      Хороший проект, показывающий, что команда и болельщики один общий дом.

      2
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      Рейтинг: +7741

      alarm 21 минуту назад

      очень правильно! пс: надо про спартак что-нибудь написать, поэтому пишу - косорылые завалили бы клуб предложением по внедрению розовой формы как основной. стыдно!

      2
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      Рейтинг: +1615

      Бомбардиръ > alarm 17 минут назад

      После стирки их форма будет как раз розовая)

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      Рейтинг: +2200

      Semenycch 26 минут назад

      А вот это решение правильное, инициатива по привлечению болельщиков совершенно верная и даст положительный эффект! Помните массовое участие Россиян в придумывании названий нового суперсовременного Российского оружия? Здесь может получиться что то похожее, не такое массовое конечно, но и не малочисленное.

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