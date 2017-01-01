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    Goal: «ПСЖ» отказался от приобретения Месси из-за высокой зарплаты игрока

    «ПСЖ» не будет бороться за форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Goal.

    Французский клуб отказался от идеи покупки аргентинца, так как не сможет удовлетворить финансовые запросы футболиста. В клубе не уверены, что смогут платить Месси требуемую им зарплату, не нарушая финансовый фэйр-плей.

    Форвард уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке, каталонцы же пытаются сохранить Месси и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.

    Сообщалось, что футболист заинтересован переходе в «Манчестер Сити», где работает Хосеп Гвардиола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1853

      neim 1 минуту назад

      А есть ли такой клуб, который сможет удовлетворить финансовые запросы футболиста ?
      Чёт мне кажется, что нет. И рискует этот распиаренный фазан остаться при своих интересах и замашках. Кому же понравится диктат, пусть и хорошего футболиста в клубе ?

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      Рейтинг: +7740

      alarm 44 минуты назад

      тот, кто купит месси - за 3 дня заработает на футболках столько же, за сколько его купили. 100 лямов на футболках уже бывало с другими - но тут сам гном. очевидно, продажи будут аццкими.

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      Рейтинг: +14

      Alex_MI_5 45 минут назад

      Кто бы мог подумать, охохох... Думали-то, что один из лучших игроков в истории футбола будет у них за бомжик с хлебом играть. А ему оказывается и зарплату еще платить. Как в анекдоте, "На третий день индеец Зоркий Глаз заметил, что у сарая три стены"

      1
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      Рейтинг: +910

      Benifacto 1 час назад

      та все ясно в ПСЖ идет Гвардиола, а с ним Месси....то есть Месси определенно будет там же где и Гвардиолла...

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