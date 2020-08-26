Goal: «ПСЖ» отказался от приобретения Месси из-за высокой зарплаты игрока

«ПСЖ» не будет бороться за форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Goal.

Французский клуб отказался от идеи покупки аргентинца, так как не сможет удовлетворить финансовые запросы футболиста. В клубе не уверены, что смогут платить Месси требуемую им зарплату, не нарушая финансовый фэйр-плей.

Форвард уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке, каталонцы же пытаются сохранить Месси и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.

Сообщалось, что футболист заинтересован переходе в «Манчестер Сити», где работает Хосеп Гвардиола.