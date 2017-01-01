Goal: «ПСЖ» отказался от приобретения Месси из-за высокой зарплаты игрока

А есть ли такой клуб, который сможет удовлетворить финансовые запросы футболиста ?
Чёт мне кажется, что нет. И рискует этот распиаренный фазан остаться при своих интересах и замашках. Кому же понравится диктат, пусть и хорошего футболиста в клубе ?
«ПСЖ» не будет бороться за форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Goal.
Французский клуб отказался от идеи покупки аргентинца, так как не сможет удовлетворить финансовые запросы футболиста. В клубе не уверены, что смогут платить Месси требуемую им зарплату, не нарушая финансовый фэйр-плей.
Форвард уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке, каталонцы же пытаются сохранить Месси и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.
Сообщалось, что футболист заинтересован переходе в «Манчестер Сити», где работает Хосеп Гвардиола.