«Знаю, ты вернешься сильнее». Крыховяк поддержал порвавшего «кресты» Баринова

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк со словами поддержки обратился к своему одноклубнику Дмитрию Баринову.

«Мы с тобой, мой друг, это сложный период, особенно в молодом возрасте. Но, к сожалению, это часть футбола. Зная твой характер, я знаю, что ты вернешься сильнее, мы ждем тебя», – написал Крыховяк в инстаграме.

Баринов получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

У хавбека выявили разрыв передней крестообразной связки.