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    «Знаю, ты вернешься сильнее». Крыховяк поддержал порвавшего «кресты» Баринова

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк со словами поддержки обратился к своему одноклубнику Дмитрию Баринову.

    «Мы с тобой, мой друг, это сложный период, особенно в молодом возрасте. Но, к сожалению, это часть футбола. Зная твой характер, я знаю, что ты вернешься сильнее, мы ждем тебя», – написал Крыховяк в инстаграме.

    • Баринов получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
    • У хавбека выявили разрыв передней крестообразной связки.

    text

    Публикация от text (@grzegorz.krychowiak) 25 Авг 2020 в 2:53 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Гжегожа Крыховяка

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1301

      Spartak Piter 22 минуты назад

      Карма вещь такая. Баринов слишком много болтал. И сам в матче со Спартаком убился.
      Суицид почти совершил в футболе)

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