Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тедеско рассказал о своeм самочувствии на русском языке

24 августа 2020, 21:34
23

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос журналиста о своем самочувствии после болезни.

Немецкий специалист дал комментарий на русском языке.

«Спасибо за вопрос. Хорошо себя чувствую, спасибо. Я был в очень трудной ситуации, потому что всегда хочу быть с командой. Без футбола трудно. Теперь я на поле, я здесь. Конечно, очень рад этому», – сказал Тедеско.

  • Тренер возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
  • У Тедеско была ангина.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Октавиус
1598294759
молодец, ничего не скажешь. Это, прежде всего, уважение к стране, в которой работаешь
Ответить
veter78
1598297089
Один из многих. Плюс
Ответить
Boeung777
1598297926
Это плюс!
Ответить
SanInstructor
1598300970
Уважуха!
Ответить
dimazavr
1598301282
Браво!
Ответить
выхухоль
1598313698
нормально чешет..)) видать никуда не собирается, корни пускает ..)) молодец
Ответить
slavа0508
1598320881
Если человек приезжает в другую страну и пытается понять её культуру,,,,это всегда плюс,,,,,
Ответить
Фк Спaртaк Москвa
1598326575
мое уважение
Ответить
spartakuz
1598330743
Молодец! Человек, который уважает чужую культуру, неродной ему язык, более того: пытается выучить его - сам заслуживает большого уважения.
Ответить
zigbert
1598367976
Его знание русского вызывает уважение.Молодец!
Ответить
Главные новости
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
Все новости
Все новости
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
6
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
Вчера, 15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
Вчера, 15:03
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+