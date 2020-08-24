Тедеско рассказал о своeм самочувствии на русском языке

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос журналиста о своем самочувствии после болезни.

Немецкий специалист дал комментарий на русском языке.

«Спасибо за вопрос. Хорошо себя чувствую, спасибо. Я был в очень трудной ситуации, потому что всегда хочу быть с командой. Без футбола трудно. Теперь я на поле, я здесь. Конечно, очень рад этому», – сказал Тедеско.

Тренер возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.

У Тедеско была ангина.