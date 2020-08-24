Тедеско рассказал о своeм самочувствии на русском языке

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос журналиста о своем самочувствии после болезни.
Немецкий специалист дал комментарий на русском языке.
«Спасибо за вопрос. Хорошо себя чувствую, спасибо. Я был в очень трудной ситуации, потому что всегда хочу быть с командой. Без футбола трудно. Теперь я на поле, я здесь. Конечно, очень рад этому», – сказал Тедеско.
- Тренер возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
- У Тедеско была ангина.
40 слов Доменико о своeм самочувствии на русском языке!Прогрессируем не только на поле pic.twitter.com/kJWWbrifqr— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 24, 2020