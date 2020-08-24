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    Тедеско рассказал о своeм самочувствии на русском языке

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос журналиста о своем самочувствии после болезни.

    Немецкий специалист дал комментарий на русском языке.

    «Спасибо за вопрос. Хорошо себя чувствую, спасибо. Я был в очень трудной ситуации, потому что всегда хочу быть с командой. Без футбола трудно. Теперь я на поле, я здесь. Конечно, очень рад этому», – сказал Тедеско.

    • Тренер возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
    • У Тедеско была ангина.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      irosquemooreag 5 минут назад

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      Рейтинг: +1852

      neim 6 минут назад

      Да не ангина это вовсе, а коронавирус. Называйте уже вещи своими именами.

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      Рейтинг: +88

      dimazavr 10 минут назад

      Браво!

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      Рейтинг: +516

      SanInstructor 15 минут назад

      Уважуха!

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      Рейтинг: +16356

      bset 48 минут назад

      Вот такими поступками человек заслуживает к себе отношение. Приехал не просто заработать денег, но и понять культуру. Респект однозначно.

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      Рейтинг: +1750

      Boeung777 1 час назад

      Это плюс!

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      Рейтинг: +51

      veter78 1 час назад

      Один из многих. Плюс

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      Рейтинг: +151

      Октавиус 1 час назад

      молодец, ничего не скажешь. Это, прежде всего, уважение к стране, в которой работаешь

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