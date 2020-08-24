Тедеско: «Спасибо арбитрам за работу на матче с «Локомотивом». Их нужно хвалить, у них очень тяжелый труд»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поблагодарил рефери за работу на матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Спартаковцы по ходу встречи уступали в счете.

«Я не понимаю, почему вы меня спрашиваете о судьях. Не могу этого понять. Тем более, после выигранной прекрасной игры. Про бригаду Сергея Карасева могу сказать только хорошее. Прекрасно все отработали. Все спокойно, вежливо.

Разве что вопрос, почему после первого тайма добавили всего четыре минуты. Игроки «Локомотива» после забитого гола только и делали, что лежали на поле. Спасибо судьям за работу. Их надо не только критиковать, но и хвалить. У них очень сложное дело. Очень тяжелый труд», – сказал немец.