Тедеско: «Спасибо арбитрам за работу на матче с «Локомотивом». Их нужно хвалить, у них очень тяжелый труд»

Попахивает лицемерием. Послушал бы я, что он сказал бы в случае проигрыша...
Комментаторы говорили, что в перерыве в подтребунке выступал по поводу судейства, да и во время трансляции было видно как бегал по бровке и размахивал руками как неуравновешенный, не соглашаясь с решением рефери. А тут прям расплылся в комплиментах...
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поблагодарил рефери за работу на матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Спартаковцы по ходу встречи уступали в счете.
«Я не понимаю, почему вы меня спрашиваете о судьях. Не могу этого понять. Тем более, после выигранной прекрасной игры. Про бригаду Сергея Карасева могу сказать только хорошее. Прекрасно все отработали. Все спокойно, вежливо.
Разве что вопрос, почему после первого тайма добавили всего четыре минуты. Игроки «Локомотива» после забитого гола только и делали, что лежали на поле. Спасибо судьям за работу. Их надо не только критиковать, но и хвалить. У них очень сложное дело. Очень тяжелый труд», – сказал немец.
- «Спартак» идет в таблице вторым.
- Тедеско работает в России с осени.
- «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.