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  • Тедеско: «Спасибо арбитрам за работу на матче с «Локомотивом». Их нужно хвалить, у них очень тяжелый труд»

Тедеско: «Спасибо арбитрам за работу на матче с «Локомотивом». Их нужно хвалить, у них очень тяжелый труд»

24 августа 2020, 15:30
17

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поблагодарил рефери за работу на матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Спартаковцы по ходу встречи уступали в счете.

«Я не понимаю, почему вы меня спрашиваете о судьях. Не могу этого понять. Тем более, после выигранной прекрасной игры. Про бригаду Сергея Карасева могу сказать только хорошее. Прекрасно все отработали. Все спокойно, вежливо.

Разве что вопрос, почему после первого тайма добавили всего четыре минуты. Игроки «Локомотива» после забитого гола только и делали, что лежали на поле. Спасибо судьям за работу. Их надо не только критиковать, но и хвалить. У них очень сложное дело. Очень тяжелый труд», – сказал немец.

  • «Спартак» идет в таблице вторым.
  • Тедеско работает в России с осени.
  • «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Тедеско Доменико
Комментарии (17)
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maygli
1598272631
Мы за честный футбол.
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mdu86
1598273143
Попахивает лицемерием. Послушал бы я, что он сказал бы в случае проигрыша... Комментаторы говорили, что в перерыве в подтребунке выступал по поводу судейства, да и во время трансляции было видно как бегал по бровке и размахивал руками как неуравновешенный, не соглашаясь с решением рефери. А тут прям расплылся в комплиментах...
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Давид59
1598274822
Проглядывается закономерность (это я о Тедеско): проиграли, значит судьи накосячили, выиграли - прекрасно отработали.
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raritet
1598279287
Было бы интересно , если ли бы кто-то из тренеров после выигранного матча ссылался на плохую работу судей.
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Jhon1989
1598279416
Вот ты как запел сокол...
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absent32
1598280207
да, молодец Карасев когда подгонял железнодорожников. а так же молодец, когда из трех добавленных минут и минуты толком не сыграли? мелочь, но Тедеско скакал от недовольства, когда тот же Гилерме не спешил вводить мяч или подгонял Мурило, а сами спартаковцы последние минут десять валялись по полю, и на это особо ни кто не обращал внимания. А в целом все нормально, и считаю заслуженная победа красно-белых
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Урия Гип 2
1598284492
Это полный 3,14sдец!!!
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O-Z
1598284888
После поражения сразу хрюкать будете и вонять как обычно.
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paracetamol
1598284981
Выиграл - хвалить, проиграл - со свету сживать! Немецкая психология бывшего румыно-итальянца.
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