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  • «Уфа»: «Если мы не «Спартак», нам нельзя говорить о снятии? У нас такие же права, как у Москвы»

«Уфа»: «Если мы не «Спартак», нам нельзя говорить о снятии? У нас такие же права, как у Москвы»

24 августа 2020, 13:59
27

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу. Тот раскритиковал слова Мурзагулова о возможном снятии уфимцев с сезона РПЛ.

«Странно, что глава судейского комитета так реагирует на наши слова. Если бы я был на его месте, хотя бы посмотрел моменты и увидел, что в одинаковых ситуациях решения принимаются не в пользу «Уфы». Если посчитать, что где-то не дали жeлтую, где-то красную дали, а где-то — нет, в принципе, я бы понял, что это сказалось на результате матча. Конечно, я могу ошибаться.

Наши болельщики очень лояльные люди. Мальчишки, которые берут автографы у определeнных команд, в этот раз их не брали, а кричали «позор».

Изучили бы сначала все вопросы. А получается так: «Ах, вы не «Спартак», нельзя вам этого говорить». Так что ли? Нет, мы будем говорить. У Башкортостана такие же права, как и у Москвы. Мы работаем для наших болельщиков», – сказал Мурзагулов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Ростов
Комментарии (27)
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порт
1598267503
Да конечно же можно. Снимайтесь спокойно и не парьтесь. В стране спокойно заменят ваш автобус на более эффективную машину.
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ц
1598268939
может хоть кто-то выполнит свои слова
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Ганнибал Лектор
1598270525
Снимайтесь, я только порадуюсь. Минус один нытик. Я бы на месте судей вообще вам в каждой игре пенальти ставил к середине первого тайма, чтобы вы автобус свой убирали и начинали играть в футбол
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ivany4
1598272050
Говорить о некачественном судействе ОБЯЗАНЫ все клубы. Но только с ФАКТАМИ и АРГУМЕНТАМИ, а не просто воздух сотрясать. Вот почему, когда Спартак поднял эту тему, все языки засунули в задний проход, и не захотели публично разобрать вопрос судейства и выработать приемлемое для всех решение??? Но когда коснулось самих, то тут, да мы..., да сейчас, .... теперь все на Спартак кивать будут.))
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Вомбат
1598272589
Внимательное рассмотрение этого эпизода может навредить только самой Уфе. Потому что судья Вилков судил честно и в целом неплохо. У него была только одна ошибка -- он не дал КК Кротову сразу, и исправился только после вмешательства ВАР. Кротов наступил на стопу сопернику одной ногой и до того, как снял подошву со стоы соперника, второй ногой врезал по голени. Это, как правило, влечет перелом голеностопа или разрыв связок, так что это КК без вариантов. Тут должен вмешаться Евсеев и погасить эту волну.
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IVANRUS777
1598274698
Вилков это не судья, а позор нашей всей футбольной системы в целом. Его надо не на футбольные матчи назначать судить, а дело на него открывать и самого судить по законам УК РФ.
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alp
1598274756
тех, кто будет "пугать" рфс снятием с чемпа надо обязать сниматься с выплатой всех неустоек по договорам и запретом на возврат на 5 лет. может, тогда, закончится эта истерика.
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rash1959
1598276268
Да, вы НЕ Спартак. И без вас _Уфы будет лучше, будет больше футбола.
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Sviro
1598278902
Высказался в сторону Федуна и здесь скажу тоже самое: будьте мужиками! Сказал - сделал, а орать как истеричная баба - позорно!
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MaxRnD
1598296221
К Федотову можно относится как угодно, но это разбор игры от человека, которому, что на Ростов, что на Уфу глубоко по барабану: https://www.youtube.com/watch?v=mvZW2nO-S9E
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