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    «Уфа»: «Если мы не «Спартак», нам нельзя говорить о снятии? У нас такие же права, как у Москвы»

    Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу. Тот раскритиковал слова Мурзагулова о возможном снятии уфимцев с сезона РПЛ.

    «Странно, что глава судейского комитета так реагирует на наши слова. Если бы я был на его месте, хотя бы посмотрел моменты и увидел, что в одинаковых ситуациях решения принимаются не в пользу «Уфы». Если посчитать, что где-то не дали жeлтую, где-то красную дали, а где-то — нет, в принципе, я бы понял, что это сказалось на результате матча. Конечно, я могу ошибаться.

    Наши болельщики очень лояльные люди. Мальчишки, которые берут автографы у определeнных команд, в этот раз их не брали, а кричали «позор».

    Изучили бы сначала все вопросы. А получается так: «Ах, вы не «Спартак», нельзя вам этого говорить». Так что ли? Нет, мы будем говорить. У Башкортостана такие же права, как и у Москвы. Мы работаем для наших болельщиков», – сказал Мурзагулов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии27
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      Рейтинг: +6699

      Вомбат 35 минут назад

      Внимательное рассмотрение этого эпизода может навредить только самой Уфе. Потому что судья Вилков судил честно и в целом неплохо. У него была только одна ошибка -- он не дал КК Кротову сразу, и исправился только после вмешательства ВАР. Кротов наступил на стопу сопернику одной ногой и до того, как снял подошву со стоы соперника, второй ногой врезал по голени. Это, как правило, влечет перелом голеностопа или разрыв связок, так что это КК без вариантов. Тут должен вмешаться Евсеев и погасить эту волну.

      0
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      Рейтинг: +11875

      silver29 > Вомбат 32 минуты назад

      Мля, вопрос Уфы и упомянут Спартак, тебе-то болезному что тут делать ? сенит - голубая устрица не страдает от судей, все чики пуки (((

      2
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      Рейтинг: +21407

      пьяныйхоровод > silver29 11 минут назад

      Зато вы страдаете . Чаще всего х.у.й.н.ё.й . всякой .

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11875

      silver29 > пьяныйхоровод 5 минут назад

      Ну если для вас норма траханье в раздевалках и подкуп судей, то это не самое страшное.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6132

      ivany4 44 минуты назад

      Говорить о некачественном судействе ОБЯЗАНЫ все клубы.
      Но только с ФАКТАМИ и АРГУМЕНТАМИ, а не просто воздух сотрясать.
      Вот почему, когда Спартак поднял эту тему, все языки засунули в задний проход, и не захотели публично разобрать вопрос судейства и выработать приемлемое для всех решение???
      Но когда коснулось самих, то тут, да мы..., да сейчас, .... теперь все на Спартак кивать будут.))

      3
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      Рейтинг: +8305

      ilichkadr > ivany4 13 минут назад

      Ну, так на кого же кивать, если Спартак и здесь впереди планеты всей?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2258

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Снимайтесь, я только порадуюсь. Минус один нытик. Я бы на месте судей вообще вам в каждой игре пенальти ставил к середине первого тайма, чтобы вы автобус свой убирали и начинали играть в футбол

      1
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      Рейтинг: +2219

      den161 > Ганнибал Лектор 1 час назад

      и минус единственное оставшееся иск.поле

      0
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      ...
      Рейтинг: +4419

      Рубинище > Ганнибал Лектор 37 минут назад

      Если все кто недоволен судейством снимутся, то останется Зенит и Сочи. Хоть заиграйтесь тогда. в РПЛ нет футбола, может 3-4 матча за сезон норм.

      -1
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      Рейтинг: +203

      ц 1 час назад

      может хоть кто-то выполнит свои слова

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11875

      silver29 1 час назад

      При чем тут Спартак ? Когда руководство Спартака ставило проблему судейства в масштабе РФС, вы все приклеили языки к опе, думали мимо вас пронесет, а как коснулось заблеели ((( получите и распишитесь в квитанции Газпрома ((((

      6
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      ...
      Рейтинг: +6699

      Вомбат > silver29 40 минут назад

      Так как газпром (фактор, провоцирующий обострения психоза у красно-белой части Москвы), никуда в ближайшее время не исчезнет, вам всем в скором времени предстоит лечиться электричеством. Иначе галоперидол и инвалидность.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11875

      silver29 > Вомбат 35 минут назад

      Ты прокашлялся ? Тебе то чего переживать, в палате дурки нет электрических розеток, так что можешь успокоиться инвалид заумного труда.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4540

      порт 1 час назад

      Да конечно же можно. Снимайтесь спокойно и не парьтесь. В стране спокойно заменят ваш автобус на более эффективную машину.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1225

      LOKOfanatik19 > порт 1 час назад

      На машину? Какаю, из 16 команд - 15 автобусов.... Какую машину? Второй Зенит Впихнут в РПЛ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4419

      Рубинище > порт 35 минут назад

      Думаете кто то из регионов горит желанием лярд в год на футбол тратить.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +21407

      пьяныйхоровод > LOKOfanatik19 10 минут назад

      Если Казанку из ПФЛ впихнут , тебе полегчает ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21407

      пьяныйхоровод > Рубинище 8 минут назад

      Лярд ни на что никто из руководителей регионов тратить не хочет . Ни на медицину , ни на образование , дороги , пенсионеров......и пр.

      0
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      Рейтинг: +2158

      Semenycch 2 часа назад

      Молодцы чиновники в Уфе! Браво!

      0
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      Рейтинг: -187

      alarm_иг > Semenycch 1 час назад

      То есть Спартак о снятии - это позор. А Уфа - браво. Вот чучело с двойными стандартами. Иди айпи мой вычисляй.

      5
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      Рейтинг: +11875

      silver29 > alarm_иг 1 час назад

      А на кой ему чужие IP ? хочет проблем со здоровьем ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11875

      silver29 > Semenycch 1 час назад

      Ты старый проститут совсем недавно тут возмущался, ну и гнида же ты болотная ((((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -187

      alarm_иг > silver29 1 час назад

      Хз зачем ему айпи. Может магнитик из Питера хочет прислать.))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11875

      silver29 > alarm_иг 1 час назад

      Тогда лады, главное что б магнитик ему на глаз не прилип.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1225

      LOKOfanatik19 > alarm_иг 1 час назад

      Думаю это был сарказм.

      0
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      Рейтинг: -187

      alarm_иг > LOKOfanatik19 47 минут назад

      Зная Семеныча, я так не думаю.

      2
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      Рейтинг: +21407

      пьяныйхоровод > 4 минуты назад

      Короче один "хештэг" Спартак всё таки запустил успешно .

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