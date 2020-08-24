«Уфа»: «Если мы не «Спартак», нам нельзя говорить о снятии? У нас такие же права, как у Москвы»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу. Тот раскритиковал слова Мурзагулова о возможном снятии уфимцев с сезона РПЛ.

«Странно, что глава судейского комитета так реагирует на наши слова. Если бы я был на его месте, хотя бы посмотрел моменты и увидел, что в одинаковых ситуациях решения принимаются не в пользу «Уфы». Если посчитать, что где-то не дали жeлтую, где-то красную дали, а где-то — нет, в принципе, я бы понял, что это сказалось на результате матча. Конечно, я могу ошибаться.

Наши болельщики очень лояльные люди. Мальчишки, которые берут автографы у определeнных команд, в этот раз их не брали, а кричали «позор».

Изучили бы сначала все вопросы. А получается так: «Ах, вы не «Спартак», нельзя вам этого говорить». Так что ли? Нет, мы будем говорить. У Башкортостана такие же права, как и у Москвы. Мы работаем для наших болельщиков», – сказал Мурзагулов.