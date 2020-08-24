Хачатурянц – о словах главы «Уфы» о снятии с чемпионата: «Это перебор. В последних турах судьи работают безупречно»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на заявление председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова после матча 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Глава башкирского клуба охарактеризовал работу арбитра Михаила Вилкова как отвратительную, обвинив его в предвзятом судействе. Также он допустил снятие команды с чемпионата в случае повторения таких действий рефери.

«Слова главы «Уфы» – это однозначно перебор. Никакого полиграфа Вилков точно проходить не будет! Не вижу для этого никаких оснований. Считаю, такие заявления делаются на эмоциях. При этом они безответственны! Ведь клуб – это и болельщики, и люди, которые переживают за команду. И говорить про снятие... Безответственно.

Должен ли комитет по этике рассмотреть тогда слова Мурзагулова? Я собираюсь в ближайшее время встретиться (либо по видеосвязи поговорить) с акционерами всех клубов РПЛ и провести разъяснительную работу по поводу деятельности судейского комитета, тех изменений, которые сейчас происходят.

Заявления главы «Уфы» просто недопустимы! Никакими эмоциями такие слова оправдать нельзя. Я вообще считаю, что в последних турах судьи работают безупречно», – сказал Хачатурянц.