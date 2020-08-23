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  • Глава совета директоров «Уфы»: «Обсудим возможность снятия с чемпионата»

Глава совета директоров «Уфы»: «Обсудим возможность снятия с чемпионата»

23 августа 2020, 18:49
51

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов после матча 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1) заявил, что клуб может сняться с чемпионата из-за судейства.

«Я обращаюсь ко всему журналистскому сообществу и прошу нас поддержать. Если мы дальше будем играть в такие игры, как сегодня играл Вилков, мы проиграем всю Россию. Мы просто потеряем детей, которые не захотят заниматься футболом, потому что они видят, что происходит на поле. Сегодня мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 — соперников и всей судейской бригады.

То, как работал Вилков — отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра», – сказал Мурзагулов.

  • Башкирская команда играла в меньшинстве с 39-й минуте после удаления Вячеслава Кротова. на 79-й минуте свой дебютный гол в РПЛ забил японский полузащитник Кенто Хашимото.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Ростов
Комментарии (51)
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MaxRnD
1598199128
А в чём проблема-то ? В том, что Ростову в третьей игре подряд не поставили какой-нибудь высосанный из пальца пенальти и тем самым не сломали изначально игру ? Или может игра шипами в кость это не КК ? Или гол забит из офсайда ... ? Суть этих воплей ужаса в чём собственно ?
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морозз
1598199187
Во всём виновато руководство РФС и Газпрома состоявшее из бомжей и их прислуги! Это при их руководстве ...оборзевшая грядка арбитров, получавшая зарплаты и премии в офисе Газпрома, довели наш футбол до такого состояния! Дальше будет только хуже и хуже, закончится это всё только тогда, когда бомжи получат пинок под зад во всех властных структурах страны!
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nominum
1598199393
Да ради бога... Снимайтесь и пиндуйте куда хотите. Может, какая-нибудь поинтереснее команда из ФНЛ ваше место займёт.
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порт
1598200141
Бай-бай. снимайся давай.
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Gek Dement
1598200480
Кто то в начале чемпионата обвинял Уфу в связях со Спартаком? Судя по одинаковой истеричности таки да, связи есть...
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kazak161
1598200749
А в чем проблема то? Все честно,Ростов выиграл по правилам и без пенальти, или в знак "протеста" есть причина устроить цветную революцию!?
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Муруал
1598201497
Посмотрел нарезку матча и не увидел судейского давления на Уфу. Удаление согласно букве правил, победил Ростов честно и достойно. Руководству Уфы не стоит уподобляться Спартаку,истерить и вызывать негативную реакцию футбольной общественности.
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alp
1598208167
походу, это вирус....и пациент номер ноль - спартак
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Drapik
1598208991
Всех на полиграф и на урановые рудники. Справедливость = судьи, лояльные Спартаку и Уфе.
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kazak161
1598211282
Мы проиграем всю Россию?К чему этот призыв Мурзагулова!?Как Януковича против Украины или Лукошенко к Белоруссии? Эту шлюху американскую к ответу,слишком много подонков развелось!!!!!!!!!!!!!!!А лучше Путину разобраться с этим провокатором!
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