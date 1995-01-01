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    Глава совета директоров «Уфы»: «Обсудим возможность снятия с чемпионата»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов после матча 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1) заявил, что клуб может сняться с чемпионата из-за судейства.

    «Я обращаюсь ко всему журналистскому сообществу и прошу нас поддержать. Если мы дальше будем играть в такие игры, как сегодня играл Вилков, мы проиграем всю Россию. Мы просто потеряем детей, которые не захотят заниматься футболом, потому что они видят, что происходит на поле. Сегодня мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 — соперников и всей судейской бригады.

    То, как работал Вилков — отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра», – сказал Мурзагулов.

    • Башкирская команда играла в меньшинстве с 39-й минуте после удаления Вячеслава Кротова. на 79-й минуте свой дебютный гол в РПЛ забил японский полузащитник Кенто Хашимото.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии39
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      Рейтинг: +1528

      волчарик 17 минут назад

      И еще.Руководители клубов,независимо от цветов,харчуются в одних столовых и одеваются на одних базарах.Короче ворон ворону глаз не выклюет,а мы тут заговор ищем и ругаемся.

      2
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      Рейтинг: +1528

      волчарик 26 минут назад

      Все это балабольство чистой воды,замылить глаза обывателю от своих делишек.У клубов контракты-с лигой,телевидением,спонсорами,игроками.Так просто не снимешься.

      2
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      Рейтинг: +2037

      Genz 49 минут назад

      Комплекс мер по борьбе с нечестным судейством принимается в случаях несправедливого назначения или неназначения пенальти,в случае неправильно забитого в гола,в случае несправедливого назначения штрафных, свободных ударов,угловых,а также прочих нарушений, идущих в разрез с требованиями к судейству согласно УПК МГС ИФО статьи ГРМ АГС ( все)

      0
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      Рейтинг: +559

      balam 50 минут назад

      погорячился дядя.красная 100 процентов.да и Вадик не возбухал

      2
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      Рейтинг: +1666

      kazak161 51 минуту назад

      Да обычная политическая провокация со стороны этого урода!

      2
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      Рейтинг: +1475

      ААМ 52 минуты назад

      С "легкой руки" СПАМа теперь начнется. При трёх необоснованных претензиях у судейству клубы пора снимать с ЧР

      1
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      Рейтинг: +3718

      Виталий Орехов 52 минуты назад

      Мужики, матч не смотрел. Действительно судья накосячил?

      0
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      Рейтинг: +1283

      Муруал 1 час назад

      Посмотрел нарезку матча и не увидел судейского давления на Уфу. Удаление согласно букве правил, победил Ростов честно и достойно. Руководству Уфы не стоит уподобляться Спартаку,истерить и вызывать негативную реакцию футбольной общественности.

      10
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      Рейтинг: +40633

      MaxRnD > Муруал 55 минут назад

      Да вообще не понятно на каких основаниях устроена истерика. В игре не было ни одного момента, который хотя бы теоретически мог бы вызывать какие-нибудь разночтения

      8
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      Рейтинг: +21401

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Спартаковский "дух" в Уфе .

      8
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      Рейтинг: +2306

      Питерский князь > пьяныйхоровод 58 минут назад

      Спартаковский гей парад переезжает в Уфу.
      =)))

      3
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      Рейтинг: +1666

      kazak161 1 час назад

      А в чем проблема то? Все честно,Ростов выиграл по правилам и без пенальти, или в знак "протеста" есть причина устроить цветную революцию!?

      6
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