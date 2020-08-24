Тедеско: «Надеюсь, что Кокорин будет в строю после перерыва на матчи сборных»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал понять, что дебют форварда Александра Кокорина вряд ли состоится раньше сентября.

«К сожалению, пока из-за травмы он не может тренироваться в полном объеме в общей группе. Мы расстроены этим фактом, потому что это тот опытный и высококлассный игрок, который нужен нашей молодой команде.

К сожалению, так бывает, когда игрок приходит в команду уже после сборов и получает сразу травму. Достаточно непросто при таких обстоятельствах вернуться и сразу начать играть. Очень надеюсь, что после перерыва на матчи сборных Александр будет в строю», – сказал Тедеско.