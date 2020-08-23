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    Тедеско: «Надеюсь, что Кокорин будет в строю после перерыва на матчи сборных»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал понять, что дебют форварда Александра Кокорина вряд ли состоится раньше сентября.

    «К сожалению, пока из-за травмы он не может тренироваться в полном объеме в общей группе. Мы расстроены этим фактом, потому что это тот опытный и высококлассный игрок, который нужен нашей молодой команде.

    К сожалению, так бывает, когда игрок приходит в команду уже после сборов и получает сразу травму. Достаточно непросто при таких обстоятельствах вернуться и сразу начать играть. Очень надеюсь, что после перерыва на матчи сборных Александр будет в строю», – сказал Тедеско.

    • У нападающего травма икроножной мышцы.
    • Из-за нее Кокорин пропустил уже четыре матча.
    • Его зарплата – 3 миллиона евро в год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11853

      silver29 40 минут назад

      Да, кокорин в своем репертуаре, сказал не буду играть за Спартак и не играет, при О-О-Очень не хилой зарплате, тогда вопрос к медикам и юристам команды куда глядели и как составляли контракт, ведь этот бездельник может на лавке сидеть до того момента когда сборная России станет ЧМ ((((

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      Рейтинг: +7602

      alarm 1 час назад

      развёл федуна! гы-гы

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      Рейтинг: +3031

      Cleaner 1 час назад

      Купили!)))

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      Рейтинг: +3031

      Cleaner 1 час назад

      Кокорин будет в строю к Новогодним праздникам. А к марту опять захондрит.

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      Рейтинг: +6272

      Борат 1 час назад

      надеюсь кокошка с мамаем хорошенько попьют шампусика в перерыве на матчи сборных ! гыгыгыгы

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      Рейтинг: +23987

      oyabun 1 час назад

      То есть следующие 2 игры тоже пропускает? Нехорошо. Пора пересматривать контракт. Получать такую огромную ЗП за ничегоделание.. могут другие игроки команды возмутиться. Собственно Рассказов уже и возмутился.

      1
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      Рейтинг: +3740

      Томик > oyabun 1 час назад

      Игроки должны быть профессионалами прежде всего. Возмутился - пусть играет где хочет теперь.Только-только по мячу начал попадать - уже "возмущается". Дело до того, сколько платят условному Кокорину может быть только Денисову. А его в "Спартаке" нет.

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      Рейтинг: +1046

      22 raza chemp > oyabun 38 минут назад

      Блин как же такие эксперты бесят как ты!!! Просто мрак, что ты несешь!!!! ??? У него травма, ему что надо выйти добить себя, чтобы потом вместо 3 недель пол года не играть? Может тебе пересмотреть понимание футбола, а то пишешь полную дичь!!

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      Рейтинг: +23987

      oyabun > 22 raza chemp 30 минут назад

      Дочитывай до конца, нервный. Речь идет о климате в коллективе из за разницы зарплат. Я где то писал чтобы Кокорина, несмотря ни на что, выгоняли на поле играть? И не я один обратил на это внимание. Если уж считаешь меня некомпетентным, то почитай статьи многих обозревателей периода когда Кокорин пришел в Спартак. Там эта тема тоже поднимается постоянно.

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      Рейтинг: +11853

      silver29 > 22 raza chemp 28 минут назад

      Тут вопрос не к кокорину, а к тем кто его брал и проводил медосмотр, за три ляма евро ???? команде сейчас трудно и надо играть, да пусть он лечится, только вот дурить не надо.

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