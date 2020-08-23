Тедеско: «Надеюсь, что Кокорин будет в строю после перерыва на матчи сборных»

Да, кокорин в своем репертуаре, сказал не буду играть за Спартак и не играет, при О-О-Очень не хилой зарплате, тогда вопрос к медикам и юристам команды куда глядели и как составляли контракт, ведь этот бездельник может на лавке сидеть до того момента когда сборная России станет ЧМ ((((
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал понять, что дебют форварда Александра Кокорина вряд ли состоится раньше сентября.
«К сожалению, пока из-за травмы он не может тренироваться в полном объеме в общей группе. Мы расстроены этим фактом, потому что это тот опытный и высококлассный игрок, который нужен нашей молодой команде.
К сожалению, так бывает, когда игрок приходит в команду уже после сборов и получает сразу травму. Достаточно непросто при таких обстоятельствах вернуться и сразу начать играть. Очень надеюсь, что после перерыва на матчи сборных Александр будет в строю», – сказал Тедеско.
- У нападающего травма икроножной мышцы.
- Из-за нее Кокорин пропустил уже четыре матча.
- Его зарплата – 3 миллиона евро в год.