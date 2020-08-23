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  • Николич — о проигрыше «Спартаку»: «У «Локо» были травмы: Миранчук, Баринов, Рыбчинский, Смолов»

Николич — о проигрыше «Спартаку»: «У «Локо» были травмы: Миранчук, Баринов, Рыбчинский, Смолов»

23 августа 2020, 22:44
17

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча против «Спартака» (1:2).

«У нас были травмы: Миранчук, потом Баринов, Рыбчинский, Смолов. Не знаю, на сколько выбыли игроки, но команда с ними. Важно это сказать, мы поддерживаем ребят.

Я не буду обсуждать игроков индивидуально, у «Спартака» было больше энергии. Тот, кто забил бы второй мяч, должен был выиграть – к сожалению, пропустили мы», – сказал Николич.

  • «Локомотив» впервые проиграл в РПЛ при Николиче.
  • Команда занимает четвертое место в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (17)
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LOKOfanatik19
1598211926
Пошел нах** лысый шарлатан.. и забери всех своих новичков....
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derrik2000
1598212525
Смотря матч, я поймал себя на мысли, что Локомотив ещё ДО игры уже был согласен на ничью. А тут вдруг повели 1-0. Николич, наверное, уже не знал, что и думать... ))
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Владислав Vlad
1598219501
Глядя сегодняшний матч, поймал себя на мысли - А как Локомотив в ЛЧ играть будет? Я, болею за Спартак, но сегодня я не увидел в игре Спартака чего-то сверхфутбольного, что бы Локомотив ушёл в оборону до конца матча. К тому же валом стали ломаться футболисты Локо. Как проявят себя в ЛЧ?
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paracetamol
1598222914
При Семине травм не было. Травмы - следствие слабой физической готовности.
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кошмарик
1598245210
мда... николич даже до звания -"физрук" не дотягивает.. Зато оправдываться - Мастер..
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vka1970
1598251030
Сыграло футбольное правило.Не забиваешь ты, забивают тебе.Да и Спартак вчера был более настырен и энеричен.
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xkixerx
1598252811
Палыча обвинили в большом кол-ве травм осенью 2019..... и то команда на 2 месте была, Сейчас при николиче 4 травмы!!!!!!!!! 4 за 1 матч!!!! Что же осенью то будет...страшно товарищи железнодорожники.
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derrik2000
1598254464
Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус оценил выступление «Спартака» под руководством Доменико Тедеско. «Неловко такое произносить, но мне очень нравится «Спартак» Тедеско. Наивный немного, но лихой и безбашенный футбол. Доменико, респект!» — написал в «Твиттере» Геркус. ))))))))))))))))))))))))))))))
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tutrighovebuit
1598257367
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Spartak Piter
1598258868
Они как самоубийцы. Баринов и Миранчуки как два идиота, сами себе нанесли травмы. Локо играл ужасно грязно
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