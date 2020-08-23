Николич — о проигрыше «Спартаку»: «У «Локо» были травмы: Миранчук, Баринов, Рыбчинский, Смолов»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча против «Спартака» (1:2).

«У нас были травмы: Миранчук, потом Баринов, Рыбчинский, Смолов. Не знаю, на сколько выбыли игроки, но команда с ними. Важно это сказать, мы поддерживаем ребят.

Я не буду обсуждать игроков индивидуально, у «Спартака» было больше энергии. Тот, кто забил бы второй мяч, должен был выиграть – к сожалению, пропустили мы», – сказал Николич.