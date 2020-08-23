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    Николич — о проигрыше «Спартаку»: «У «Локо» были травмы: Миранчук, Баринов, Рыбчинский, Смолов»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча против «Спартака» (1:2).

    «У нас были травмы: Миранчук, потом Баринов, Рыбчинский, Смолов. Не знаю, на сколько выбыли игроки, но команда с ними. Важно это сказать, мы поддерживаем ребят.

    Я не буду обсуждать игроков индивидуально, у «Спартака» было больше энергии. Тот, кто забил бы второй мяч, должен был выиграть – к сожалению, пропустили мы», – сказал Николич.

    • «Локомотив» впервые проиграл в РПЛ при Николиче.
    • Команда занимает четвертое место в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    23.08.2020 22:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +17962

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Да, чёрный день, но Спартак сейчас тоже не идеал.

      0
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      Рейтинг: +6270

      Борат 1 час назад

      Стыдно проигрывать такому гумну как пищевик ! Гыгы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1310

      Aston > Борат 1 час назад

      Стыдно такое гумно как ты зачать,надеюсь,папашка твой стерилизовался

      3
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    • ...
      Рейтинг: +10100

      derrik2000 1 час назад

      Смотря матч, я поймал себя на мысли, что Локомотив ещё ДО игры уже был согласен на ничью.
      А тут вдруг повели 1-0.
      Николич, наверное, уже не знал, что и думать... ))

      2
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      Рейтинг: +6470

      JTherry > derrik2000 53 минуты назад

      гол в ворота Спартака не вытекал из логики матча, давление и контроль мяча был за Спартаком, отыгрываться всегда нелегко, но, слава богу, хватило характера переломить игру и додавить локо... Ларссон и Соболев забили отличные голы...
      а вот и Бавария забила, француз французам!!!! сегодня день красно-белых))))

      1
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      Рейтинг: +10100

      derrik2000 > JTherry 51 минуту назад

      За ТАКУЮ ошибку в обороне, которую допустили игроки Пари Сен Жермен в эпизоде с забитым мячом, здесь, на Бомбардире болелы бы ПОРВАЛИ на хрен!
      )))

      0
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      Рейтинг: +1219

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Пошел нах** лысый шарлатан.. и забери всех своих новичков....

      3
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      ...
      Рейтинг: +1345

      PAREVG. > LOKOfanatik19 1 час назад

      Новичков, хохла с грызуном и деревянного Эдера, который в створ ворот попасть не может, а пас налево отдать, ума не хватило.

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