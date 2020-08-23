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    Тедеско – о матче с «Локо»: «Доволен игрой, мы контролировали почти весь матч»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 4-го тура РПЛ.

    • «Спартак» пропустил первым, но затем забил два гола и победил.
    • Клуб поднялся на третье место в турнирной таблице.

    «Мы счастливы за то, как закончилось игра и за результат. Я доволен игрой, мы контролировали почти весь матч. В начале было тяжело, соперник забил первым же ударом, после этого непросто отыгрываться, не сломаться. Но мы выдержали, играли в свой футбол, был момент у Джордана. Во втором тайме мы продолжили гнуть свою линию. Было много моментов, позиционной игры, моментов со стандартов. Да, иногда теряли голову, слишком много атаковали вертикально при счете 1:1, над этим нужно работать.

    Стандарты такая вещь, где любая команда может попустить. Хочется забивать первыми, но не всегда так происходит. Важно, что мы сохранили структуру после гола, еще недавно у нас это не получалось – вспомните игру с Тулой дома, как только пропустили я понял, что шансов изменить счет не было. Но прошло время, ребята могут переламывать ход игры. Хорошо забивать первым, но не всегда это получается. Над стандартами нам, безусловно, надо работать», – сказал Тедеско.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.08.2020 22:00
    Комментарии11
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      Рейтинг: +6470

      JTherry 5 минут назад

      "Хорошо забивать первым, но не всегда это получается. Над стандартами нам, безусловно, надо работать"
      молодцы, что не расслабились и довели матч до победы!!! над стандартами надо работать - тут не поспоришь, воспитайте в своем коллективе "киллера" со штрафных - нового Фернандо или Алекса...

      0
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      Рейтинг: +17962

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Надо ставить игру, на одном энтузиазме далеко не пройдёшь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24178

      VVM1964 > DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      Так игра то как раз появляется ( ну без недостатков конечно ) , но тем не менее .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7581

      alarm 1 час назад

      вы почти весь матч таскали чемоданы в судейскую! стыдно за рылов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6270

      Борат 1 час назад

      Стыдно за пищевик !
      Позор хрякам !
      Гыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +1310

      Aston > Борат 1 час назад

      Стыдно,что такому петуху вроде твоего папашки,стыдно за баб!Стерилизация тебе поможет,шлюха!)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6270

      Борат > Aston 58 минут назад

      Я тебе на рыло лепёху отвалил !
      Гыгы

      -1
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      Рейтинг: +1219

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Все по делу, я ЛОКО даже и не видел в этой игре. Если б не шальной гол со стандарта... То Локо не было на матче

      2
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      Рейтинг: +1310

      Aston 1 час назад

      Я вижу луч,игра нравится последние игры,но...Максу нудно передохнуть,Он не чувствует конкуренции,мяча Уфе его,но команда грызет и рвет,характер как у команды Карреры,Спасибо команде за самоотдачу!

      0
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      Рейтинг: +2930

      afw13 2 часа назад

      всё по делу сказал, в отличие от местных неадекватов бората, аларма гаврюши и пупсика.

      3
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      Рейтинг: +24178

      VVM1964 > afw13 42 минуты назад

      Да на них даже и внимания то не стоит тратить .

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