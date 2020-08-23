Тедеско – о матче с «Локо»: «Доволен игрой, мы контролировали почти весь матч»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 4-го тура РПЛ.

«Спартак» пропустил первым, но затем забил два гола и победил.

Клуб поднялся на третье место в турнирной таблице.

«Мы счастливы за то, как закончилось игра и за результат. Я доволен игрой, мы контролировали почти весь матч. В начале было тяжело, соперник забил первым же ударом, после этого непросто отыгрываться, не сломаться. Но мы выдержали, играли в свой футбол, был момент у Джордана. Во втором тайме мы продолжили гнуть свою линию. Было много моментов, позиционной игры, моментов со стандартов. Да, иногда теряли голову, слишком много атаковали вертикально при счете 1:1, над этим нужно работать.

Стандарты такая вещь, где любая команда может попустить. Хочется забивать первыми, но не всегда так происходит. Важно, что мы сохранили структуру после гола, еще недавно у нас это не получалось – вспомните игру с Тулой дома, как только пропустили я понял, что шансов изменить счет не было. Но прошло время, ребята могут переламывать ход игры. Хорошо забивать первым, но не всегда это получается. Над стандартами нам, безусловно, надо работать», – сказал Тедеско.