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  • Тедеско – о матче с «Локо»: «Доволен игрой, мы контролировали почти весь матч»

Тедеско – о матче с «Локо»: «Доволен игрой, мы контролировали почти весь матч»

23 августа 2020, 22:00
12

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 4-го тура РПЛ.

  • «Спартак» пропустил первым, но затем забил два гола и победил.
  • Клуб поднялся на третье место в турнирной таблице.

«Мы счастливы за то, как закончилось игра и за результат. Я доволен игрой, мы контролировали почти весь матч. В начале было тяжело, соперник забил первым же ударом, после этого непросто отыгрываться, не сломаться. Но мы выдержали, играли в свой футбол, был момент у Джордана. Во втором тайме мы продолжили гнуть свою линию. Было много моментов, позиционной игры, моментов со стандартов. Да, иногда теряли голову, слишком много атаковали вертикально при счете 1:1, над этим нужно работать.

Стандарты такая вещь, где любая команда может попустить. Хочется забивать первыми, но не всегда так происходит. Важно, что мы сохранили структуру после гола, еще недавно у нас это не получалось – вспомните игру с Тулой дома, как только пропустили я понял, что шансов изменить счет не было. Но прошло время, ребята могут переламывать ход игры. Хорошо забивать первым, но не всегда это получается. Над стандартами нам, безусловно, надо работать», – сказал Тедеско.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (12)
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Мага 13
1598209787
всё по делу сказал, в отличие от местных неадекватов бората, аларма гаврюши и пупсика.
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Aston
1598210174
Я вижу луч,игра нравится последние игры,но...Максу нудно передохнуть,Он не чувствует конкуренции,мяча Уфе его,но команда грызет и рвет,характер как у команды Карреры,Спасибо команде за самоотдачу!
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LOKOfanatik19
1598212007
Все по делу, я ЛОКО даже и не видел в этой игре. Если б не шальной гол со стандарта... То Локо не было на матче
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DOCTOR PENALTY
1598213241
Надо ставить игру, на одном энтузиазме далеко не пройдёшь.
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JTherry
1598216794
"Хорошо забивать первым, но не всегда это получается. Над стандартами нам, безусловно, надо работать" молодцы, что не расслабились и довели матч до победы!!! над стандартами надо работать - тут не поспоришь, воспитайте в своем коллективе "киллера" со штрафных - нового Фернандо или Алекса...
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Sviro
1598243467
Молодцы, Спартак, выполнили мою установку. Так держать. Соболев - красава: правильно сделал, что из КрыСов ушёл. Здесь человеком станет, глядишь, в сборную попадёт! Удачи всем!
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vka1970
1598251238
В последних матчах наконец то стала появляться команда и игра.Думал уже не дождусь.Всех с победой !!!
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maygli
1598269715
Такая игра мне больше нравится.Всё таки при Тедеско игра поживее, поинтереснее, что первая, что сейчас. Вторая и третья были не быстрыми осторожными. Так держать и продолжать в том же духе. Молодцы.
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