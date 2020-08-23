Евсеев – после игры с «Ростовом»: «Кто у нас по судьям главный, Кашшаи? Все вопросы к нему»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал комментарий после матча 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1). В клубе заявили, что хотят сняться с чемпионата из-за судейства.

– Есть люди, которые оценивают работу судей. Кто у нас по судьям главный? Кашшаи? Наверное, все вопросы к нему. Я отвечаю за команду и футболистов. Судейские дела уже прерогатива этого человека. Ничего не могу прокомментировать.

– Показалось, что «Уфа» провела второй тайм лучше, чем первый, несмотря на игру в меньшинстве. С чем это связано?

– Видимо, ребята мобилизовались из-за того, что их стало на одного меньше. Каждый стал играть не только за себя, но и за человека, которого у нас не было. Мы сделали в перерыве перестановки и замены, требования немного поменяли. Это все сказалось, но мы прозевали одну атаку, которую организовал соперник, и пропустили мяч.