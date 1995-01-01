Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Евсеев – после игры с «Ростовом»: «Кто у нас по судьям главный, Кашшаи? Все вопросы к нему»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал комментарий после матча 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1). В клубе заявили, что хотят сняться с чемпионата из-за судейства.

    – Есть люди, которые оценивают работу судей. Кто у нас по судьям главный? Кашшаи? Наверное, все вопросы к нему. Я отвечаю за команду и футболистов. Судейские дела уже прерогатива этого человека. Ничего не могу прокомментировать.

    – Показалось, что «Уфа» провела второй тайм лучше, чем первый, несмотря на игру в меньшинстве. С чем это связано?

    – Видимо, ребята мобилизовались из-за того, что их стало на одного меньше. Каждый стал играть не только за себя, но и за человека, которого у нас не было. Мы сделали в перерыве перестановки и замены, требования немного поменяли. Это все сказалось, но мы прозевали одну атаку, которую организовал соперник, и пропустили мяч.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Горобзор»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5171

      серега кашин 19 минут назад

      гол чистый, пенальти 100% так что пусть евсеев заткнется

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78599
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru