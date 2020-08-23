Экс-агент Абрамов: «В 90-е уехавшие за рубеж россияне получали там в 100 раз больше. Сейчас этого нет, футболистам нет смысла рвать задницу за границей»

Владимир Абрамов, бывший футбольный агент, объяснил, почему сейчас российским игрокам нет смысла уезжать за рубеж. Дело в финансовой составляющей.

«Как футбольный агент я продал огромное количество наших игроков за рубеж в 90-е годы. Да, продал за большие деньги. Игроки, которые в России получали 2-3 тысячи долларов, там стали в 100 раз больше получать.

Сейчас этого нет. Живется совсем по-другому. Пошел – купил себе любую тряпку. Пошел – купил любую машину. Наши дороги не хуже западных. Климат – лучше. Зачем там, на жаре, футболисту надрывать задницу, когда лучше играть здесь? И зарплата больше – огромные деньги», – сказал Абрамов в беседе с инсайдером Сергеем Егоровым.