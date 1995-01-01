Экс-агент Абрамов: «В 90-е уехавшие за рубеж россияне получали там в 100 раз больше. Сейчас этого нет, футболистам нет смысла рвать задницу за границей»

да дело не только в Зените ! у всех наших топ клубов зарплаты не ниже чем в европе ! я не понимаю за что Какорину Дзюбе и др платят ТАКИЕ бабки ! раньше у нас половина сборной в европе играла ! а сейчас да нах жопу рвать когда и здесь кормят от пуза ! до Комбарова только сейчас дошло что надо было тренироваться а не по ночным клубам шляться !!!
Владимир Абрамов, бывший футбольный агент, объяснил, почему сейчас российским игрокам нет смысла уезжать за рубеж. Дело в финансовой составляющей.
«Как футбольный агент я продал огромное количество наших игроков за рубеж в 90-е годы. Да, продал за большие деньги. Игроки, которые в России получали 2-3 тысячи долларов, там стали в 100 раз больше получать.
Сейчас этого нет. Живется совсем по-другому. Пошел – купил себе любую тряпку. Пошел – купил любую машину. Наши дороги не хуже западных. Климат – лучше. Зачем там, на жаре, футболисту надрывать задницу, когда лучше играть здесь? И зарплата больше – огромные деньги», – сказал Абрамов в беседе с инсайдером Сергеем Егоровым.
- Абрамов был агентом еще в СССР.
- Он работал в «Совинтерспорте».
- Абрамов написал книги о деньгах в футболе.