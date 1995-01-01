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    Экс-агент Абрамов: «В 90-е уехавшие за рубеж россияне получали там в 100 раз больше. Сейчас этого нет, футболистам нет смысла рвать задницу за границей»

    Владимир Абрамов, бывший футбольный агент, объяснил, почему сейчас российским игрокам нет смысла уезжать за рубеж. Дело в финансовой составляющей.

    «Как футбольный агент я продал огромное количество наших игроков за рубеж в 90-е годы. Да, продал за большие деньги. Игроки, которые в России получали 2-3 тысячи долларов, там стали в 100 раз больше получать.

    Сейчас этого нет. Живется совсем по-другому. Пошел – купил себе любую тряпку. Пошел – купил любую машину. Наши дороги не хуже западных. Климат – лучше. Зачем там, на жаре, футболисту надрывать задницу, когда лучше играть здесь? И зарплата больше – огромные деньги», – сказал Абрамов в беседе с инсайдером Сергеем Егоровым.

    • Абрамов был агентом еще в СССР.
    • Он работал в «Совинтерспорте».
    • Абрамов написал книги о деньгах в футболе.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +574

      vladimir63 33 минуты назад

      да дело не только в Зените ! у всех наших топ клубов зарплаты не ниже чем в европе ! я не понимаю за что Какорину Дзюбе и др платят ТАКИЕ бабки ! раньше у нас половина сборной в европе играла ! а сейчас да нах жопу рвать когда и здесь кормят от пуза ! до Комбарова только сейчас дошло что надо было тренироваться а не по ночным клубам шляться !!!

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      Рейтинг: +2168

      Гавроша 41 минуту назад

      Вот уж не знал, что у нас климат лучше чем в Европе!!!

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      Рейтинг: +2039

      Челнинец 1 час назад

      это все из-за мразей Газпрома, которые начали спонсировать вонючих бомжей,

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      Рейтинг: +2168

      Гавроша > Челнинец 42 минуты назад

      Варежу прикрой, мазутный!!!

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      Рейтинг: +5150

      Hektor 84 1 час назад

      Вот потому то ты и бывший агент

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      Рейтинг: +760

      elessar arnor 1 час назад

      ну, условному Об ля ку - да, лучше играть здесь, с такой завышенной зп

      Миранучку, Баринову, Чалову предложат аналогичную сумму в Европе и даже больше

      там есть потенциальная возможность получать десятку и более

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      Рейтинг: -681

      Аденн 2 часа назад

      сразу ставновится стыдно за бЗенит, за это сборище халявщиков.

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