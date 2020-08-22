Эменике пожелал «Спартаку» удачи в матче с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике обратился к команде и фанатам перед матчем четвертого тура РПЛ против «Локомотива». Пресс-служба москвичей представила нигерийца как эксперта по «Локомотиву».

«Привет всем болельщикам «Спартака». Я хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за все. Парни, желаю вам удачи в матче с «Локомотивом» в это воскресенье. Спасибо за прекрасные воспоминания. Вперед, «Спартак»!» – сказал Эменике.

33-летний игрок сейчас без клуба.

Он выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.

Эменике выигрывал Кубок Африки.