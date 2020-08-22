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    Эменике пожелал «Спартаку» удачи в матче с «Локомотивом»

    Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике обратился к команде и фанатам перед матчем четвертого тура РПЛ против «Локомотива». Пресс-служба москвичей представила нигерийца как эксперта по «Локомотиву».

    «Привет всем болельщикам «Спартака». Я хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за все. Парни, желаю вам удачи в матче с «Локомотивом» в это воскресенье. Спасибо за прекрасные воспоминания. Вперед, «Спартак»!» – сказал Эменике.

    • 33-летний игрок сейчас без клуба.
    • Он выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
    • Эменике выигрывал Кубок Африки.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    22.08.2020 21:18
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7809

      paracetamol 50 минут назад

      Пожелал удачи, а получится новый скандал, без которого матчи свинарника не обходятся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6252

      Борат 1 час назад

      Завтра будет очень стыдно за пищевик вонючий !!! Гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      Отчим_Бората > Борат 1 час назад

      ... Боря, подмывай попку и бегом в кроватку!!! Сколько можно ждать?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5145

      Hektor 84 1 час назад

      Жаль что в своё время ушёл из Спартака

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2318

      rash1959 2 часа назад

      Привет "ЛЮДОЕДУ".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +142

      Отчим_Бората 2 часа назад

      ..... ООО... Эм 29...людоед наш))
      ... Печально, что в 33 остался без клуба(

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