Эменике пожелал «Спартаку» удачи в матче с «Локомотивом»

Пожелал удачи, а получится новый скандал, без которого матчи свинарника не обходятся.
Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике обратился к команде и фанатам перед матчем четвертого тура РПЛ против «Локомотива». Пресс-служба москвичей представила нигерийца как эксперта по «Локомотиву».
«Привет всем болельщикам «Спартака». Я хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за все. Парни, желаю вам удачи в матче с «Локомотивом» в это воскресенье. Спасибо за прекрасные воспоминания. Вперед, «Спартак»!» – сказал Эменике.
- 33-летний игрок сейчас без клуба.
- Он выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
- Эменике выигрывал Кубок Африки.
Эксперт по «Локомотиву» из Нигерии передаeт привет всем красно-белым! #СделаемКрасиво pic.twitter.com/XlAiNrfCow— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 22, 2020