Лига Европы. «Севилья» забила в финале три гола «Интеру» и в шестой раз взяла трофей

«Севилья» выиграла очередной трофей Лиги Европы. Теперь их у испанцев шесть, что является рекордом. В финале обыгран «Интер».

Ромелу Лукаку сравнялся с Роналдо по количеству голов за «Интер» в первом сезоне – 34.

Бельгиец забил в 11 матчах Лиги Европы подряд – всего 15 голов.

Итальянские клубы не выигрывают еврокубки с 2010 года.

Для главного тренера испанцев Хулена Лопетеги это первый трофей в клубной карьере.

Лига Европы. Финал

Севилья (Испания) – Интер (Италия) – 3:2 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Лукаку, 5 (с пенальти); 1:1 – де Йонг, 12; 2:1 – де Йонг, 33; 2:2 – Годин, 36; 3:2 – Карлос, 74.

«Севилья»: Буну, Навас, Карлос (Гудель, 86), Кунде, Регилон, Хордан, Фернандо, Банега, Окампос (Эль-Хаддади, 70), де Йонг (Эн-Несири, 85), Сусо (Васкес, 78).

«Интер»: Ханданович, Годин (Кандрева, 90), де Врей, Бастони, Д’Амбросио (Мозес, 78), Гальярдини (Эриксен, 78), Брозович, Баррелла, Янг, Лукаку, Мартинес (Санчес, 78).

Предупреждения: Карлос, 4; Банега, 45 – Барелла, 41; Бастони, 55; Гальярдини, 73.

Результаты Лиги Европы