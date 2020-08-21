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    Лига Европы. «Севилья» забила в финале три гола «Интеру» и в шестой раз взяла трофей

    «Севилья» выиграла очередной трофей Лиги Европы. Теперь их у испанцев шесть, что является рекордом. В финале обыгран «Интер».

    Ромелу Лукаку сравнялся с Роналдо по количеству голов за «Интер» в первом сезоне – 34.

    Бельгиец забил в 11 матчах Лиги Европы подряд – всего 15 голов.

    Итальянские клубы не выигрывают еврокубки с 2010 года.

    Для главного тренера испанцев Хулена Лопетеги это первый трофей в клубной карьере.

    Лига Европы. Финал

    Севилья (Испания) – Интер (Италия) – 3:2 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Лукаку, 5 (с пенальти); 1:1 – де Йонг, 12; 2:1 – де Йонг, 33; 2:2 – Годин, 36; 3:2 – Карлос, 74.

    «Севилья»: Буну, Навас, Карлос (Гудель, 86), Кунде, Регилон, Хордан, Фернандо, Банега, Окампос (Эль-Хаддади, 70), де Йонг (Эн-Несири, 85), Сусо (Васкес, 78).

    «Интер»: Ханданович, Годин (Кандрева, 90), де Врей, Бастони, Д’Амбросио (Мозес, 78), Гальярдини (Эриксен, 78), Брозович, Баррелла, Янг, Лукаку, Мартинес (Санчес, 78).

    Предупреждения: Карлос, 4; Банега, 45 – Барелла, 41; Бастони, 55; Гальярдини, 73.

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2020 23:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +790

      Михаил_Боярский 3 минуты назад

      Динарка ау!?

      0
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      Рейтинг: +10032

      derrik2000 26 минут назад

      Ромелу Лукаку: ТРАГЕДИЯ одного очень хорошего игрока...
      Но всё же ТРАГЕДИЯ Роберто Баджо, не забившего решающий пенальти в ворота бразильцев в финале чемпионата мира намного больше.
      Хотя... у каждого своя трагедия...

      1
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      Рейтинг: -2021

      Вот оно чё Михалыч 30 минут назад

      Поздравляю Севилью.! ...В шестой раз взяли ....... Лукаку жаль, столько сделал, чтобы его команда была в финале.

      2
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      Рейтинг: +1602

      Бомбардиръ 33 минуты назад

      Как будто какой-то уэфаевский бог всегда благоволит к Севилье.

      3
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      Рейтинг: +842

      САНЁК17 33 минуты назад

      Конте собрал команду против А серии,а не против Испании ,есть время подумать Мартинесу идти в Испании или нет,Севилья заставила его исчезнут на поле боя.

      0
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      Рейтинг: +7475

      alarm 40 минут назад

      надоели.

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