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  • Лига Европы. «Севилья» забила в финале три гола «Интеру» и в шестой раз взяла трофей

Лига Европы. «Севилья» забила в финале три гола «Интеру» и в шестой раз взяла трофей

21 августа 2020, 23:54
13

«Севилья» выиграла очередной трофей Лиги Европы. Теперь их у испанцев шесть, что является рекордом. В финале обыгран «Интер».

Ромелу Лукаку сравнялся с Роналдо по количеству голов за «Интер» в первом сезоне – 34.

Бельгиец забил в 11 матчах Лиги Европы подряд – всего 15 голов.

Итальянские клубы не выигрывают еврокубки с 2010 года.

Для главного тренера испанцев Хулена Лопетеги это первый трофей в клубной карьере.

Лига Европы. Финал

Севилья (Испания) – Интер (Италия) – 3:2 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Лукаку, 5 (с пенальти); 1:1 – де Йонг, 12; 2:1 – де Йонг, 33; 2:2 – Годин, 36; 3:2 – Карлос, 74.

«Севилья»: Буну, Навас, Карлос (Гудель, 86), Кунде, Регилон, Хордан, Фернандо, Банега, Окампос (Эль-Хаддади, 70), де Йонг (Эн-Несири, 85), Сусо (Васкес, 78).

«Интер»: Ханданович, Годин (Кандрева, 90), де Врей, Бастони, Д’Амбросио (Мозес, 78), Гальярдини (Эриксен, 78), Брозович, Баррелла, Янг, Лукаку, Мартинес (Санчес, 78).

Предупреждения: Карлос, 4; Банега, 45 – Барелла, 41; Бастони, 55; Гальярдини, 73.

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Испания. Примера Севилья Интер Лукаку Ромелу
Комментарии (13)
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САНЁК17
1598043747
Конте собрал команду против А серии,а не против Испании ,есть время подумать Мартинесу идти в Испании или нет,Севилья заставила его исчезнут на поле боя.
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derrik2000
1598044167
Ромелу Лукаку: ТРАГЕДИЯ одного очень хорошего игрока... Но всё же ТРАГЕДИЯ Роберто Баджо, не забившего решающий пенальти в ворота бразильцев в финале чемпионата мира намного больше. Хотя... у каждого своя трагедия...
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Михаил_Боярский
1598045504
Динарка ау!?
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DOCTOR PENALTY
1598045854
Лукаку накакал и Интер заплакал.
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_MATRIX_
1598050107
Да, мерду завалили. Севилье - отдельное спасибо и мои поздравления!
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ААМ
1598066499
Молодцы. :6-я победа за последние годы!
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моэм
1598070514
Хотел бы я знать в зоне ответственности кого из защитников оказался Лукаку , хотя его место , как напу , скорее на полукруге или ближе к центру поля ,чтобы начинать контратаку...а так победный гол из категории абсурдов , когда нап вместо чужих ворот забивает в свои...вот что значит заниматься не своим делом...а Лукаку пожелаю не "сломаться" .
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Skull_Boy
1598070715
А теперь интересно за что Интер трясет с Барселона 111 млн евро за Лаутаро да он полный ноль, после паузы от него толку нет
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JTherry
1598083937
поздравляю Севилью с очередным, шестым (все в ХХI веке - рекорд!!!), Кубком ЛЕ!!! постоянство - признак класса, хоть команда сильно изменилась при Лопетеги... и конечно, жаль Лукаку, столько горечи было у него на лице, неописуемо...((
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slavа0508
1599934483
Надо уже отдать им этот кубок,,,,,
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