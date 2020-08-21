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    Директор «Уфы» Шайбеков: «С юмором отнеслись к высказываниям, что отдадим шесть очков «Спартаку». Результат на табло»

    Ринат Шайбеков, генеральный директор «Уфы», в интервью Sport24 оценил результат матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Он нашел и забавный момент.

    – Какие были эмоции после матча со «Спартаком»?

    – Даже одно очко с таким соперником – плюс для нас.

    Кто бы что ни говорил, игра получилась зрелищной: быстрый гол, нереализованный пенальти и много опасных моментов. Скажу так: результат не очень расстроил.

    – Как отнеслись к высказываниям, что «Уфа» отдаст шесть очков «Спартаку»?

    – С юмором. Результат на табло.

    – Говорят, Вадим Евсеев был разъярен из-за этих разговоров…

    – Разъяренным я его не видел. Поверьте, мы одинаково настраиваемся на все матчи.

    • Предшественник Шайбекова – нынешний генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.
    • «Спартак» в таблице идет седьмым.
    • «Уфа» – девятая.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14385

      vka1970 56 минут назад

      АлармоБораты, фас ................

      1
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      Рейтинг: +2526

      Axe111 1 час назад

      Пфф и что там на ТАБЛО????? Очканули и самую скучную катку в истории скатали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6242

      Борат 1 час назад

      Очканули от этих всех разговоров и решили пустить нам пыль в глаза этой ничейкой?!
      Мы вас хряков насквозь видим !!!
      Гыгы

      3
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      Рейтинг: +116

      Отчим_Бората > Борат 1 час назад

      .... Эх Боря.... Мамин симпатяшка.... Мой хулигашка.... Очень стыдно нам с мамой за тебя!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1991

      vsespartak01 > Борат 1 час назад

      кто это вы ********* номер 13!

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      Рейтинг: +1991

      vsespartak01 > Борат 1 час назад

      вы чушки и шакалы и позор россии!вас людьми нельзя никак назвать!

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