Директор «Уфы» Шайбеков: «С юмором отнеслись к высказываниям, что отдадим шесть очков «Спартаку». Результат на табло»

Ринат Шайбеков, генеральный директор «Уфы», в интервью Sport24 оценил результат матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Он нашел и забавный момент.

– Какие были эмоции после матча со «Спартаком»?

– Даже одно очко с таким соперником – плюс для нас.

Кто бы что ни говорил, игра получилась зрелищной: быстрый гол, нереализованный пенальти и много опасных моментов. Скажу так: результат не очень расстроил.

– Как отнеслись к высказываниям, что «Уфа» отдаст шесть очков «Спартаку»?

– С юмором. Результат на табло.

– Говорят, Вадим Евсеев был разъярен из-за этих разговоров…

– Разъяренным я его не видел. Поверьте, мы одинаково настраиваемся на все матчи.