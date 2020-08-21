Директор «Уфы» Шайбеков: «С юмором отнеслись к высказываниям, что отдадим шесть очков «Спартаку». Результат на табло»

Ринат Шайбеков, генеральный директор «Уфы», в интервью Sport24 оценил результат матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Он нашел и забавный момент.
– Какие были эмоции после матча со «Спартаком»?
– Даже одно очко с таким соперником – плюс для нас.
Кто бы что ни говорил, игра получилась зрелищной: быстрый гол, нереализованный пенальти и много опасных моментов. Скажу так: результат не очень расстроил.
– Как отнеслись к высказываниям, что «Уфа» отдаст шесть очков «Спартаку»?
– С юмором. Результат на табло.
– Говорят, Вадим Евсеев был разъярен из-за этих разговоров…
– Разъяренным я его не видел. Поверьте, мы одинаково настраиваемся на все матчи.
- Предшественник Шайбекова – нынешний генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.
- «Спартак» в таблице идет седьмым.
- «Уфа» – девятая.
Источник: Sport24