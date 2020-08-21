Гендиректор «Уфы» – о зарубежных инвестициях: «Вероятность есть»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что иностранные компании сохраняют интерес к спонсированию клуба.
– Говорят, после ухода Газизова переговоры с «Ред Буллом» и City Football Group откатились назад. Есть вероятность, что «Уфа» получит-таки финансирование от зарубежной компании?
– Вероятность есть.
– У вас есть новые идеи и проекты, которые планируете реализовывать в «Уфе»?
– Скажем так: идеи есть, но пока говорить про них рано. Новый стадион? Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства республики.
- «Уфа» набрала четыре очка в трех стартовых турах.
- Газизов покинул башкирский клуб ради должности генерального директора «Спартака».
Источник: Sport24