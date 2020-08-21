Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Гендиректор «Уфы» – о зарубежных инвестициях: «Вероятность есть»

    Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что иностранные компании сохраняют интерес к спонсированию клуба.

    – Говорят, после ухода Газизова переговоры с «Ред Буллом» и City Football Group откатились назад. Есть вероятность, что «Уфа» получит-таки финансирование от зарубежной компании?

    – Вероятность есть.

    – У вас есть новые идеи и проекты, которые планируете реализовывать в «Уфе»?

    – Скажем так: идеи есть, но пока говорить про них рано. Новый стадион? Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства республики.

    • «Уфа» набрала четыре очка в трех стартовых турах.
    • Газизов покинул башкирский клуб ради должности генерального директора «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1249

      Муруал 1 час назад

      Удачи Уфе и реализации всех планов.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78573
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru